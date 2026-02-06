綠營桃園人選定了？王義川突曝「有任務在身」：被要求參戰沒權拒絕

即時中心／黃于庭報導

民進黨積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續拍板，目前6都僅剩台北、桃園仍未明。綠委王義川、總統府副秘書長何志偉，均被點名為出戰桃園有力人選，可望衝擊挑戰連任的市長張善政。王義川今（6）日展現母雞架式，率領多位議員前往桃園黨部登記，談及市長人選時，他也表態，若黨中央要求參戰，每個黨員都沒有拒絕的權利。

桃園市長人選有譜？王義川：選對會通盤考量

王義川表示，北北基桃首都圈是國家重要的戰略位置，民進黨在提名首都圈4位市長候選人的時候，都會非常謹慎，因為有太多跨域治理、區域治理要處理，也包括桃園與新北、新竹，相關交通工作必須解決。因此，選對會與黨主席賴清德在提名人選，將會更通盤考量。

而桃園市長人選至今仍未拍板，王義川說明，民進黨在桃園有4位不分區立委，4位都在地方經營；而候選人不會因為遇到農曆春節，而有任何改變，「要選的人農曆年當然會非常積極」。

被要求參戰沒權利拒絕 王義川籲外界別緊張

至於賴清德的選戰考量，王義川指出，他了解除了市長要贏，提名的市議員也全部要當選。自己當時被分配到中壢平鎮龍潭，任務就是2026現任23位民進黨籍議員全部連任，另外新人也要能夠有所突破，這個任務到目前沒有改變。

王義川更說，身為民進黨員、認養桃園市的不分區立委，若黨中央或賴清德最後要求參戰桃園市長，每個黨員都沒有拒絕的權利。他坦言，張善政滿意度非常高，似乎難以撼動；但選情變化非常快速，市長人選也一日多變，所以大家不用緊張。

鄭文燦奠定基礎 王義川：桃園加1分就很好

「市政要弄好並不困難」，王義川認為，在前市長鄭文燦奠定的基礎之下，只要加1分桃園就會很好；不過，這4年桃園市政並沒有繼續往前，這也是桃園市民為什麼那麼肯定鄭文燦政績，如果做得好市民都會懷念。

談及可能人選，王義川點出，在於突破鄭文燦所奠定的市政基礎，能夠在國門發揮桃園應該有的戰力；反觀現在的經濟發展，每天從桃園移動到雙北的人口將近80萬人，如果有5到8萬的工作機會、月薪5萬到8萬，市民就不用那麼辛苦，每天想辦法通勤上班。

王義川強調，桃園不是沒有缺工作機會，缺的是讓人安身立命的工作機會，桃園人到雙北工作，都是為了比較好的薪水，市府就應該創造更好的經濟環境，讓廠商更願意提供高薪設廠、開公司，年輕人子弟就不用每天花2到3個小時的通勤時間，可以在桃園工作。

最後，王義川喊話，在鄭文燦所奠定的基礎之下，如果能夠繼續往前推進，桃園是大有可為的，大家可以期待賴清德與選對會成員，不眠不休、深思熟慮，被宣布的人沒有拒絕的權利，該參戰就參戰。

