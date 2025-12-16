綠營桃園市議員提名縮水 基層炸鍋：「保送」張善政

民進黨桃園市議員下屆提名只提26席，未過半且較本屆大減4席，引發基層黨員強烈不滿。(蔡依珍攝)

民進黨在桃園痛失執政權後，力拚2026年重新奪回江山，但桃園市黨部16日拍板通過「自我設限」的保守提名策略，市議員提名總席次僅26席，未過半且較本屆大減4席，引發基層黨員強烈不滿，斥無異於「保送」國民黨市長張善政連任，更可能讓民進黨在下屆桃園市議會淪為「狗吠火車」，監督權一併被藍營沒收。

民進黨下屆提名桃園5、蘆竹2、觀音1跟平鎮2都減1席，其餘中壢5、平鎮2、新屋1、八德3、楊梅2、龍潭1、龜山2、大溪1、大園1與本屆持平，不含原住民共26席。

廣告 廣告

市黨部主委黃傅淑香表示，2026年建議提名名額為26席（未包含平地、原住民席次），提名名額建議案經本黨部選戰策略小組及執行委員會充分討論通過，除考量國民黨在各區參選布局外，同時評估其他政黨參選人與本黨選票重疊性多寡，因此提名策略相較2022年保守。其中，平鎮區仍保有現任議員楊家俍的席次，待中央黨部討論及時局變化再做調整，保有一定的彈性可做因應，正式名額仍須經中執會通過後才算最後定案。

「保守淪為主動棄守！」有資深議員分析，蘆竹區有1席婦女保障名額，但綠營竟未保障婦女，形同將席次拱手讓給藍營現任女議員；在桃園、中壢2大都會區受惠於都市重劃，入籍人口大幅成長，且多為雙北、新竹外溢的中間選民，對泛綠陣營更具選舉優勢，然而民進黨提名席次卻持平甚至減少。

龜山因外來人口暴增，從4席增加至5席，但黨內卻不善用外來人口多為年輕人的優勢，仍舊採取保守提名2席，不願擴大戰果，反而在八德、有榮民及金馬外島移居的藍營大本營，本應謹慎，市黨部卻決議採取「5提3」超過5成提名的「積極」策略，與其他都會區的保守態勢形成強烈對比。

地方人士透露，上屆八德區臨時增加提名席次，主因是擔心提名人選恐涉官司被取消資格，才多做保險。然而，本次仍堅持高額提名，且不顧艱困選區因素，被外界解讀為提名席次有「特殊針對性」，背後恐涉及地方派系或個人政治利益的考量。

最讓黨內不滿的，還有對無黨籍市議員于北辰的「禮遇」。據悉，桃園區減少一席提名，正是為了保留空間給于北辰。具多年操盤經驗的前資深黨部主委痛批，于北辰從未加入過民進黨團運作，議長選舉也投藍營，「這種禮遇模式恐會創下政黨政治的惡例！」強調市議員提名席次與市長、議長選舉息息相關，民進黨採保守提名，無異是將市長寶座的連任大禮，雙手奉送給張善政。

「如果市議員提名沒有過半，就算全數當選也搶不回正副議長席次！」資深黨員憂心忡忡表示，保守提名不但讓民進黨市長提名人失去「眾星拱月」的傳統優勢，更將讓民進黨在議會的監督權持續被國民黨沒收，未來只會持續面臨「有聲量，無實權」的困境。

【看原文連結】