綠營桃園市長冒新名單？詹江村曝「英系看不下去了」釣出童仲彥回應

2026桃園市長選舉，民進黨要派誰參選，引發各界關注，其中行政院秘書長張惇涵也被視為可能人選。國民黨桃園市議員詹江村認為，看不慣王義川的英系地方派系已看不下去，想要推出張惇涵以挽回目前頹勢，前台北市議員童仲彥則回文表示，「何志偉出線的可能性比較高」。

面對今年的桃園市長選舉，張善政將尋求連任，而民進黨部分，除總統府副秘書長何志偉、正國會不分區立委王義川被傳出有意角逐。據《上報》昨（5）日報導，張惇涵近日被獲封綠營「新戰神」，桃園地方上有不少人積極探詢，期待曾任桃園市府新聞處長4年的張惇涵是否能代表民進黨出馬角逐桃園市長。

對此，詹江村昨在臉書表示，「英系徹底看不下去了！」並指出從大罷免到5個大法官就可以釋憲，地方英系大老都存在很多不同意，而桃園市的選區一直低迷不振，讓看不慣王義川的英系地方派系再也看不下去，想要推出張惇涵，以挽回目前頹勢，以免地方小雞被飛不起來的母雞給壓死。

該文引來許多網友議論，其中童仲彥也回文表示，「我還是覺得何志偉出線的可能性比較高」，另外也有不少網友表示，「只有張善政選得上」、「派出不會選上的」、「誰來都是炮灰」、「選誰都不會贏」、「派誰都沒用」、「只剩鬥雞型人物能用了嗎？」

