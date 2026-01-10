綠營桃巿議員老將張肇良邀何志偉 走訪龍潭市場聽民意

〔記者李容萍／桃園報導〕2026年九合一選舉預定於11月28日舉行投票，民進黨內各縣市議員初選布局已經展開，尋求連任的桃園市議員張肇良繼上週走訪基層後，於今(10)日上午邀請總統府副秘書長何志偉陪同前往龍潭市場，向在地攤商及市民頭家逐一請安，兩人和團隊一路深入攤位傾聽民意，展現「中央地方一條心」的服務熱忱。

請託過程中，何志偉表示自己是代表賴清德總統，向龍潭市場的攤商與採買民眾表達誠關心與問候；張肇良一旁感謝何志偉將中央的關懷帶進龍潭，這份心意讓基層攤商感到溫暖。

兩人沿途也對攤商長期辛勤付出、穩定民生供應，成為支撐地方經濟與市民生活的關鍵力量表達深切感謝。

身為市場土生土長的「市場孩子」，張肇良感性提到，龍潭市場不僅是地方民生消費的重要據點，更承載著在地居民的共同回憶與他的成長點滴。他強調，持續走入市場與市民面對面互動，是他多年來不變的堅持，唯有直接傾聽基層聲音，才能將最真實的民意轉化為問政與服務的能量。

針對龍潭市場未來的發展，張肇良指出，市場的交通動線、公共環境衛生及整體營運條件，直接影響市民的生活品質。他當場向鄉親承諾，未來將持續在議會為地方發聲，並積極與中央及市府溝通，爭取更多資源挹注，並強調面對即將到來的挑戰，他將秉持務實問政的精神，結合中央的支持與地方的需求，全力為龍潭爭取福利，讓家鄉龍潭越來越好。

