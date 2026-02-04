綠營桃市議員初選 4老將2新人搶頭香登記 這區最夯

蘆竹區許清順、龜山區陳雅倫、蘆竹區簡伊翎、桃園區余信憲首日完成民進黨議員初選登記。(余信憲提供)

民進黨桃園市議員初選4日開放領表登記，首日有4老將、2新人完成登記，其中蘆竹區最夯有許清順、簡伊翎、胡家智完成登記，該區只提2席，幾乎已篤定初選。龜山區陳雅倫、桃園區余信憲、新屋區陳睿生也率該區之先完成登記，另有9人先領表，據悉大部分多青睞6日和10日黃道吉日，預料將會集中該2日登記。

首日完成登記者有4位現任議員龜山區陳雅倫、桃園區余信憲、新屋區陳睿生、蘆竹區許清順，以及2新人蘆竹區簡伊翎和胡家智。

首日完成領表則有龜山區李宗豪、大溪區陳治文、大園區游吾和、觀音區張佩芸、桃園區黃瓊慧、簡智翔和李光達、中壢區彭俊豪、龍潭區張肇良。除張佩芸外，其餘8人都是現或前任市議員。

民進黨桃園市議員初選領表及登記期間，自2月4日起至2月10日止，桃園市黨部每日受理時間為上午9時至下午5時，領表人需出具黨證並繳交領表費100元，而參選人繳納登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元共50萬元後即完成登記，但最後仍待黨中央審核身分。

20萬元民調費用若經登記後為同額競選者將全額退還；若經協調後撤回登記、退選或形成同額競選者，則退還2／3。保證金部分，除違紀競選者予以沒收外，其餘將於選委會公告候選人名單後退還。初選民調預計23 日（一）起09：30由黨中央公開抽籤決定六都哪一區，當天晚上電話民調直到符合樣本數為止。

桃園應選12席民進黨提5席、蘆竹4提2、觀音2提1跟平鎮6提2都較本屆減1席，其餘中壢11提5、八德5提3、楊梅4提2、龍潭3提1、龜山5提2、大溪2提1、大園2提1、新屋1提1都與本屆持平，桃園市區域議員綠營總提名26席。

