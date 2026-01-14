綠營桃市長人選未定 牛煦庭：張善政施政受肯定、選情更具優勢

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】2026 年地方選舉進入倒數階段，民進黨桃園市長提名至今仍未底定，各派系意見紛紜。民進黨內除了總統府副秘書長何志偉積極在桃園基層跑行程之外，地方上也出現呼聲希望行政院秘書長張惇涵返鄉披掛參選，成為黨內有力人選。

總統府副秘書長何志偉雖未表態參選桃園市長，但最近勤跑基層、動作頻頻。（圖／何志偉臉書）

面對基層動向，何志偉日前接受訪問表示，自己雖未正式宣布參選，但近來頻繁參與親子活動、走訪社區，是為了傾聽在地意見。他並稱讚張惇涵行政與幕僚訓練扎實，強調過去兩人在總統府擔任副秘書長時分工明確：「我主外、他主內」，表示彼此合作默契良好。

對於綠營至今仍未明確提出市長候選人，國民黨籍立委牛煦庭表示，民進黨人選拖延屬於「家務事」，但此情勢也變相反映出現任市長張善政的施政廣受支持，讓綠營在選戰布局上面臨更大壓力。

立委牛煦庭指出，民進黨桃園市長人選遲遲未定，反映出張善政施政成績。（圖／牛煦庭臉書）

牛煦庭指出，既然現任市長的施政評價良好，張善政應以「與自己比較」的方式面對選戰，在既有的施政成果基礎上，持續推動優質民生政策，進一步擴大支持度，現階段市政團隊應展現積極進取的態度，讓桃園在各方面持續進步，以鞏固選民信心。

