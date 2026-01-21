綠營正式提名參選高雄市長 賴瑞隆允諾「4個第一」

民進黨中央黨部21日正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨中央黨部21日正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長，賴瑞隆除了再度感謝3位初選對手展現高度與團結，讓他得以承擔重任，他也許下「4個第一」承諾，目標與市民攜手延續高雄光榮，開創下一個嶄新的黃金10年。

賴瑞隆指出，他在賴清德總統、高雄市長陳其邁及各位戰友的見證下，正式接受民進黨提名，代表參選今年的高雄市長。他要誠摯感謝高雄市民的託付，也要感謝立委邱議瑩、許智傑、林岱樺等3位最敬重的兄弟姊妹展現高度與團結，讓他得以承擔重任，爭取服務全體市民的機會。

賴瑞隆認為，高雄就像是台灣的縮影，更是一座充滿無限可能的夢想城市，有壯闊的山海河港，有繁華的城市，也有淳樸的農村；有原鄉文化、客庄人情，有扛起台灣基礎的傳產、工業，也有支撐國家起飛的金融、商業，更有讓世界看見的智慧科技產業。

賴瑞隆指出，他深知要治理這樣的城市並不容易，但歷任市長一棒接一棒，用遠見與格局，為高雄不斷創造驚喜。從世運會、駁二、高流到演唱會經濟；從愛河整治、黃色小鴨到亞洲新灣區，每一步都是高雄人共同的驕傲。他們始終相信，一座城市的競爭力，取決於首長的執行力；一座城市的發展力，來自於首長的創意力，「選對的人，城市就會堅定走對的路」。

賴瑞隆指出，距離大選只剩10個月，他向各位許下「4個第一」承諾，團結第一，他會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人； 專業第一，他重視專業，匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景。市政第一，未來他依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇；高雄第一，未來的每個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓大家熱愛的高雄更好。

賴瑞隆強調，高雄人勤奮認真，遇到困難堅持理想，得到肯定更加謙卑，面對未來穩健前行。他會用這樣的精神、誠摯的情感、專業的成績，與市民攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金10年。

