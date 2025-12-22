綠營民代要求檢討台北市警方 王鴻薇：撿到槍想修理「他」

王鴻薇認為街頭砍人案，當然有必須改進的地方，但不要有「撿到槍」的心態，目的在修理蔣萬安。

張文在北捷台北車站及中山商圈連續犯案，造成4死11傷，針對綠營民代要求檢討台北市警方，國民黨立委王鴻薇認為，當然有必須改進的地方，但不要有「撿到槍」的心態。

民進黨議員簡舒培怒轟整起事件顯示，北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握，要求蔣萬安市長，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障！

廣告 廣告

王鴻薇今天（22日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，當然要檢討改進，但不要像撿到槍，目的就是想修理蔣萬安。另外，針對藍委要求多名部長和官員出席內政委員會進行報告，被民進黨立委吳思瑤指控，是在護航蔣萬安，王鴻薇認為發生重大治安事件，立法院內政委員會改變議程關心質詢，她也有意見，立委這樣公然阻止監督行政機關，是民意代表還是賴意代表？

王鴻薇呼籲趕快亡羊補牢，例如在事件發生第一時間，針對鄰近地區發布細胞簡訊，提醒大家注意，就能減少傷亡。