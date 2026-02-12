綠營民調指7成4民眾盼儘速審議關稅結果 籲藍白勿擋

台美對等關稅談判取得15%不疊加等成果，「台美對等貿易協定」也有望近期簽署，民進黨中央今天(12日)公布最新民調，指高達6成多的民眾滿意關稅談判的結果，更有7成4的民眾希望立法院儘速審議關稅結果，民進黨呼籲在野黨切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力。國民黨則表示，政府應完整且清楚說明台美經貿談判有無其他產業受創，不容黑箱。

台美關稅談判達成15％且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等成果，「台美對等貿易協定(Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART)」也有望本週正式簽署。對此，民進黨中央12日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開記者會，公布最新民調結果，指台灣民眾對於此次關稅談判結果高達61.0%滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果。

廣告 廣告

民進黨發言人吳崢表示，針對台美關稅談判民調交叉分析後，多數縣市皆有超過6成民眾滿意談判結果，20至29歲民眾也有66.6％感到滿意，進一步詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10%，有70.0％的民眾認為對傳產出口有幫助，甚至也有高達71.4％民眾認同台美強化非紅供應鏈等經濟路線。

吳崢呼籲在野黨應以民意為重，切勿推翻談判團隊辛苦取得的談判成果。吳崢說：『(原音)如果未來這個經濟協議在立法院遭到推翻，恐怕對整個台灣從台美關係乃至於經濟發展都會帶來非常大的變數，這是國人非常關注也認為非常有風險的事情，再度呼籲朝野各政黨未來一定要以全民經濟發展為重。』

民進黨政策會執行長吳思瑤也說明，民調清楚反映在經濟路線選擇上，有67.6%國人支持台灣優先與美日合作，中間選民也有60.3%肯定擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美、日經貿關係。吳思瑤呼籲在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。

對於民進黨所做的民調，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲受訪時表示，不清楚民進黨所做的民調細部內容，無從評論，但他呼籲政府應清楚說明整體關稅談判是否還有其他農產品等產業受到衝擊，以及台灣對美投資的金額與代價。

國民黨團書記長林沛祥日前也表示，政府將於本週與美國簽署「台美對等貿易協定」，但直到今天，受衝擊最嚴重的本國勞工、農民和中小企業，仍被排除在資訊之外，國民黨團嚴正呼籲政府，重大對外貿易協議絕對不能黑箱作業，在簽署任何協議之前，必須先向國會和國人公開報告、完整說明。

民進黨這份「台美關稅談判滿意度民調」是由民進黨中央民調中心在2月4日至2月6日所執行，針對20歲以上公民完成1,008份電話訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。(編輯：宋皖媛)