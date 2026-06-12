綠營民調領先就照單全收？柯競辦嗆賴瑞隆：同樣邏輯，新台灣國策智庫算不算「自產自銷」？

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高雄市長選戰未演先熱，繼TVBS日前公布民調後，新台灣國策智庫今（12）日再發布最新高雄市長民調，顯示民進黨提名人賴瑞隆以46.2％支持度領先國民黨提名人柯志恩的28.4％。對此，柯志恩競選辦公室表示，尊重各項民調結果，也會將民意作為重要參考依據，但若民調淪為特定政治陣營「有利就相信、不利就否定」的操作工具，社會大眾有權提出質疑與檢驗。

執行長陳致中早在今年5月便曾公開陪同賴瑞隆出席活動

柯競辦指出，日前TVBS民調顯示柯志恩與賴瑞隆差距僅0.6個百分點，綠營人士隨即大動作質疑民調公信力，甚至指控是「自產自銷」。然而，這次發布民調的新台灣國策智庫，其執行長陳致中早在今年5月便曾公開陪同賴瑞隆出席活動，並以「未來市長」形容賴瑞隆，政治立場可說相當鮮明。

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柯競辦質疑，若按照賴瑞隆及綠營先前質疑TVBS民調的標準，一位已公開表態支持特定候選人的智庫負責人所發布的民調，是否也應接受同樣標準檢驗？還是只要結果對自己有利，就能自動獲得「權威認證」？

柯競辦進一步翻出賴瑞隆過去在大罷免期間的發言指出，當時賴瑞隆曾公開表示「如果連TVBS的民調都不相信，你還能信誰？」如今面對對自己有利的智庫民調大肆宣傳，卻對先前不如預期的民調結果全面質疑，態度前後不一，令人不禁懷疑究竟是相信民調，還是只相信對自己有利的民調。

柯競辦強調，民調是觀察民意趨勢的工具，不是勝選保證書，更不應成為政治人物選擇性引用的宣傳素材。真正值得社會關注的，不是哪份民調讓誰比較開心，而是政治人物是否願意以一致標準面對所有民調結果，而非贏了就高舉、輸了就抹黑。

賴瑞隆：民調僅是階段性的參考指標，不會自滿或鬆懈

對於柯陣營質疑，賴瑞隆則表示，感謝市民朋友的支持與肯定，民調僅是階段性的參考指標，不會因此自滿或鬆懈。他強調，未來仍將持續深入基層、傾聽民意，針對需要加強的區域與議題持續努力，爭取更多市民支持。

賴瑞隆表示，高雄近年在產業轉型、交通建設與城市發展等方面成果有目共睹，市民對高雄的期待也是自己肩負的重要責任。未來將持續守護高雄產業發展、爭取城市建設資源，讓高雄在既有基礎上持續向前邁進。

隨著高雄市長選戰逐步升溫，藍綠陣營圍繞民調攻防的戰火也提前開打。究竟民調反映的是民意趨勢，還是政治操作的工具，恐怕比數字本身更值得選民關注。

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