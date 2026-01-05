綠營民調「滿江紅」！林濁水：賴清德支持度崩盤關鍵這件事之後

前立委林濁水今（5）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，針對近期多份民調顯示，總統賴清德的不滿意度都高於滿意度，他指出，從5、6家民調來看，自去年大罷免之後，民進黨幾乎都是「滿江紅」，也對總統本身造成傷害。

林濁水指出，有民調顯示，賴清德不滿意度達47.4%，滿意度為43.4%，差距雖不大；另有一份民調顯示不滿意度達52%，滿意度僅40%，差距更為明顯；台灣民意基金會董事長游盈隆主持的現況民調，結果顯示不滿意度為48%，滿意度為43%，落差同樣不小。

林濁水表示，從5、6家民調綜合來看，自去年大罷免之後，無論是立法院法案、憲政爭議等相關議題，對民進黨而言幾乎都是「滿江紅」。他強調，民進黨原本是靠民主陣線起家，如今在相關議題上卻全面受挫，令人感到相當諷刺，也對總統本身造成傷害。

林濁水分析，賴清德的支持度何時開始崩潰，關鍵就在大罷免之後。大罷免之前，賴清德的滿意度長期高於不滿意度，但在大罷免之後，支持度立即崩盤，且影響深遠，即使經濟或外交表現再好，只要民進黨在自身憲政與民主議題上「滿江紅」，終究必須付出政治代價。

針對朝野各項法案陷憲政爭議僵局，林濁水說，這一年來，台灣經歷國會擴權、《憲訴法》修法、《財劃法》修正等面臨許多憲政爭議，「爭議大總匯，連大羅神仙來都無法解決。他強調，歸根究柢就是憲法有問題，朝野應當面對憲政體制必須改革不可，不改，爭議就沒完沒了。

林濁水表示，外界常認為修憲不可能，但回顧過去兩次修憲，一次是國會全面改選；另一次是2004年國會減半，過程同樣極為慘烈。他指出，當年總統李登輝在推動修憲時，黨政軍力量薄弱，幾乎沒有地方勢力，仍能在民進黨支持下完成修憲；相較之下，如今的時空背景真的比當年更困難嗎？

林濁水直言，民進黨當前缺乏遠見、魄力與決心，過去連國會議員「集體切腹」般的修憲都能完成，現在卻對憲政問題裹足不前，導致許多爭議無法收拾。

