綠營民調2個月內「井噴式成長」 黃揚明直言看看就好：這時觀察是否校正回歸

《震傳媒》昨（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度較上月飆升6.4%，達到37.1%，創一年以來新高。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，民進黨支持率短短兩個月內井噴式成長，總統賴清德多少得到了國際情勢、股市和普發一萬的紅利，應觀察下個月民調結果是繼續上升抑或是校正回歸。

黃揚明指出，9月份大罷免過後，同是《震傳媒》進行的民調顯示，民進黨政黨支持度跌到23.8%，然而現在民調顯示民進黨政黨支持度達到37.1%，增加13.3%，漲福55.8%。短短兩個月，民進黨的支持者大量增加，此次民調，民進黨支持度37.1%，是賴清德上任以來最高的一次，最可能造成此結果大機率是因普發一萬政策。國內至少一半的人口都已經拿到普發一萬元，自然會對民調產生幫助，11月就是賴清德民調回歸的月份，不過這份民調回歸的程度超乎大眾預期。

黃揚明續指，當一份民調中綠營的比例相對高時，其他陣營便會相對較低，國民黨支持度9月份為27.5%，到了11月減少了5.2%，變成22.3%，一個大增，一個減少，兩邊差距便被拉開。民調顯示，六都中新北市對賴清德滿意大於不滿意，以目前綠營比例比較高的狀況，也許對國民黨而言是個警訊。但因這份民調是突然的極端上升，因此應觀察下個月民調結果，觀察其井噴的趨勢會增加還是校正回歸。

黃揚明說明，此份民調極端的略為超過誤差範圍，近兩個月賴清德雖有在修正路線，但不見得有修正到比大罷免之前的綠營更熱烈。賴清德多少還是得到了國際情勢、股市和普發一萬的紅利，因此這個民調「看看就好」。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

