綠營沒戲唱？新竹市長最新民調超驚人 高虹安輾壓所有對手

新竹市長高虹安。（中時資料照片／石智中攝）

2026新竹市長選舉，國民黨在新竹市選擇禮讓現任市長高虹安，民進黨尚未決定人選，目前陽明交大教授林志潔被視為最有可能；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意投入新竹市長選戰。根據《TVBS民調中心》最新調查顯示，無論高、林兩人對決，還是高、林、王「三腳督」，高虹安的支持度皆大幅領先。

《TVBS民調中心》今(6)日公布最新民調結果，在高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過2成，另有22%則尚未決定。

政黨傾向方面，民進黨認同者有83%支持林志潔；國民黨認同者有84%支持高虹安；民眾黨認同者有96%支持高虹安；中立選民支持高虹安的比例為38%，領先林志潔的16%，但尚有46%表示尚未決定。

此外，在2022年新竹市長選舉投票給高虹安的民眾中，有86%仍會支持高虹安，而投票給當時民進黨參選人沈慧虹的民眾，有85%支持林志潔，至於投票給當時國民黨參選人林耕仁的民眾，有62%支持高虹安，僅19%支持林志潔。

至於傳出有意投入新竹市長選戰的王婉諭，若也投入這次選戰，民調結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民的支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度則僅為6%，另有20%未表態。顯示王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。

針對新竹市民對高虹安復職至今的施政表現，民調結果也顯示，有50%新竹市民表示滿意，不滿意的比例為24%。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

