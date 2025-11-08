綠營沒有像鄭麗文這樣的人 沈富雄：賴清德恐怕沒辦法躺著連任
2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年總統大選。前立委沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028總統賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。
主持人黃暐瀚7日在《POP撞新聞》節目中表示， 2026年藍綠都一樣，如果民進黨攻城掠地，新北、台中、宜蘭、台東、嘉義等縣市，如果贏，當然賴清德不會下來，甚至還會更好。相對的，如果國民黨能夠把台南、高雄打下來，國民黨贏，鄭麗文當然又是大功一件，2026年又會影響到2028年。
沈富雄則表示，政治的事情，真的一夜之間可以變化很大。原本他認為如果鄭麗文當主席，賴清德躺著就可以連任；但現在他卻覺得，因為鄭麗文當主席，賴清德恐怕沒辦法躺著連任了。因為現在放眼全台灣，像鄭麗文這樣的人物，綠營並沒有啊，比如綠營現在的「大阿哥」是高雄市長陳其邁，陳其邁一點都不像鄭麗文，「二阿哥」則是總統府秘書長潘孟安。
至於國民黨籍的台北市長蔣萬安會連任嗎？沈富雄回應表示，當然。蔣萬安如果沒有連任，到他家吃飯。
其他人也在看
鄭麗文任黨主席帶動入黨潮 馬英九期許恢復國共對話
馬英九今（11）日「馬習會十周年時發文呼籲，總統賴清德立即懸崖勒馬，回到兩岸共同信傳媒 ・ 1 天前
NCC人事 國民黨團全封殺
立法院會今日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權。民進黨團表態全數支持，國民黨團今日召開黨團大會，會中決議將全數封殺。國民黨團書記長羅智強表示，過去NCC濫用職權、傷害新聞自由的事件斑斑可考，整個結構沒有任何變動，可以考慮進行相關修法工作，讓NCC成為真正專業及獨立的機關，人事部分如果民進黨能自由時報 ・ 1 天前
花壇 綠2強相爭 藍白競合藏變數
國民黨籍彰化縣花壇鄉長顧勝敏兩任任期將滿，民進黨目前已有上屆參選鄉長失利的葉繼元、現任鄉代許澤鈿表態爭取代表綠營參選。另無黨籍鄉代會主席沈文盛獲顧家支持，也有意角逐，藍營的鄉代表翁啟祐也被點名，他向來與溫家親近，在溫宗諭接掌民眾黨彰化縣黨部主委後，沈、翁兩人的參選是否造成藍營內部分裂或上演藍白合，為選情添變數。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨立院黨團刪除總召2年條款 傅崐萁可再爭取連任
國民黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今（11/7）舉行黨團大會，刪除總召最多只能當2年的限制。現任總召傅崐萁任期到明年1月31日止，將可繼續爭取續任。太報 ・ 1 天前
38藍委提案刪除連任一次內規 傅崐萁可續爭取總召
立院國民黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次。因此原定總召傅崐萁本會期任期結束後就需交棒，但國民黨團7日黨團大會，由38位國民黨立委在今早的黨團大會共同提案，修改內規，取消連任限制。提案獲通過。因此也代表傅崐萁將可繼續參選並連任總召，國民黨是否將出現「萬年總召」也引發關注。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文：賴清德讓台灣的國際處境陷於不利狀態
國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」致詞時重申擔任國民黨主席的3大原則，強調國民黨要讓台灣不成為麻煩製造者，也不會淪為大國博弈、地緣政治的犧牲者，而是要成為和平締造者，她還說，當賴清德總統被國際評價為麻煩製造者時，下一步就會讓台灣變成地緣政治的犧牲品，國民黨所以要堅定原則，就是害自由時報 ・ 1 天前
北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。中央社 ・ 11 小時前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 11 小時前
Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線
[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。 《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。 據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。 不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。 近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。 在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。 前美國海軍策新頭殼 ・ 11 小時前
20天2405人入黨 國民黨：對鄭麗文領導的國民黨未來重燃希望
國民黨新任主席鄭麗文上任後再湧民眾入黨、回黨潮。黨發言人牛煦庭今宣布，黨主席選舉結束20天內，已新增2405位黨員，其中1412位是新進黨員，993是失聯老戰友選擇回歸，代表大家對國民黨未來重燃希望、寄予期待。太報 ・ 1 天前
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著
民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著EBC東森新聞 ・ 23 小時前
馬習會十周年！馬英九喊話賴清德「讓兩岸遠離戰爭」 期許鄭麗文恢復國共對話
今（7）日是「馬習會」10周年，前總統馬英九原計畫下午出席「馬習會十周年研討會」，但因感冒在家休養，無法出席，因此上午透過臉書公布原定致詞稿內容。文中，馬英九呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。馬英九基金會與海峽兩岸經貿文化交流協會今日下午共同舉辦「馬習會十周年研討會」，除國民黨主席鄭麗文出席外，原......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文接黨魁添新血 國民黨：新增黨員2405人
國民黨主席選舉由鄭麗文接任黨主席，國民黨今天（7日）舉行「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，國民黨發言人牛煦庭指出，自從鄭麗文當選以來，各地出現入黨潮，在這短短20天裡，總共新增2405位黨員，其中1412人為新進黨員，993人為失聯黨員回歸入黨，顯示大家高度期待國民黨的未來。鏡報 ・ 1 天前
棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？
台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。自由時報 ・ 11 小時前
「馬習會」10周年 馬英九：期許鄭麗文恢復國共對話
今天是「馬習會」10周年，前總統馬英九原本今日下午要出席「馬習會十周年研討會」，但感冒在家休養，不克出席，因此上午透過臉書公布原本出席時要發表的致詞稿內容，馬英九在文中指出，期許新任國民黨主席鄭麗文帶領國民黨團隊，勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國、共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情自由時報 ・ 1 天前
台灣政壇第一人！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」
民進黨立委黃捷7日代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，為台灣寫下歷史新頁。黃捷也在典禮上以全英文發表得獎感言，她表示，她珍惜每一次站上國際舞台的機會，更驕傲地說道「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
藍白封殺NCC人事案 行政院表達高度遺憾
立法院院會今天（7日）進行NCC人事同意權投票，藍白聯手封殺4個被提名人。對此，行政院發出聲明表示，立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。鏡報 ・ 1 天前
受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出明天將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，而自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民未來不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。鏡報 ・ 1 天前
高市長之戰 郭正亮最新預測綠營將派這人PK柯志恩
2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。針對綠營人選，前立委郭正亮預測表示，民進黨賴瑞隆應該是確定了。中時新聞網 ・ 1 天前
馬習會10周年 馬英九籲賴總統懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰...聯合新聞網 ・ 16 小時前