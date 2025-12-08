綠營派系內鬥？賴瑞隆兒爆校園霸凌 郭正亮揪時間點詭異：明顯是深水炸彈

有意角逐2026高雄市長的綠委賴瑞隆，日前遭爆其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆為此2度召開記者會，更在記者會上淚崩、哽咽向受害學生及家長道歉，引發外界高度關注。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》揪出1詭異之處直言，這件事情根本是民進黨「內爆」，他也強調，若之後又爆出這事，那賴瑞隆基本上就玩完了。

​賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，校方證實還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆日前召開記會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學。​

今（8）日有媒體追問，會不會懷疑有特定人士或派系在操作？賴瑞隆則回應，不會用任何政治角度看待孩子的事情，還是回到自己作為一個父親的角色，做得不足、不夠的部分，才是要思考的，「外面很多風聲或傳言，這對我來說都不重要」，自己關注的是孩子心理狀況有無受影響。



「這個新聞出來滿詭異的」，郭正亮直言，賴瑞隆兒子涉霸凌事發在10月份、12月初被踢爆，而如果是國民黨市議員知道此事，一定很快就會出面爆料，所以這根本是民進黨「內爆」。他點出，民進黨高雄市長初選民調將在明年1月舉行，這就是為什麼案子拖到現在才爆出，這很明顯是1個月前的深水炸彈。



郭正亮認為，賴瑞隆未來出現不確定性，因為若是在這1個月被查出有施壓教育局，就完了。目前高雄市長陳其邁、行政院前院長蘇貞昌和前總統陳水扁表態支持綠委邱議瑩，賴瑞隆本來的支持力量是監察院長陳菊，但陳菊身體不好、沒法出很大的力，所以廣義上支持賴瑞隆的力量是新潮流，但現在北流、中流有點忙，南流則因沒有陳菊，導致力量不夠，這樣一來，賴瑞隆撐得住嗎？



