綠營派系坐地分贓？黃國昌子弟兵轟行政院聯服中心淪酬庸安養院

民眾黨立委黃國昌新北服務處四位主任陳怡君（左起）、陳語倢、周曉芸、林子宇。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌的4位新北服務處主任今（19日）召開記者會，指行政院聯合服務中心已淪為綠營的「酬庸安養院」，點名包括中部聯合服務中心副執行長吳音寧、中部辦公室執行長陳錦倫、南辦執行長許乃文等人，這些正副執行長年薪達上百萬，只是因與民進黨關係密切，根本派系坐地分贓，並指台肥新總經理陳右欣，只擔任過台南柳營農會總幹事、農業部專委，因為賴清德推薦入黨，就可年薪三級跳到約700、800萬。

黃國昌中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸及板橋區主任林子宇上午於立法院召開「賴清德的用人標準：派系坐地分贓 詐取公帑也高升」記者會。

陳怡君指出，民進黨執政用人標準只問派系、不看專業，賴政府上台後，情況更嚴重，吃相越來越難看，今天召開記者會目的，要揭露賴政府到底在行政院聯合服務中心安插多少自己的人馬、派系？之前被踢爆經濟部轄下財團法人雜糧基金會弊案，前董事長林源泉濫花公帑送禮，還用造假的補助計畫養綠營樁腳，執行長陳錦倫更涉把公帑當成零用錢，用「出差」名義虛報回家高鐵票，經濟部查核報告證實有榨取公帑。

陳怡君說，陳錦倫當過南投縣議員、魚池鄉鄉長，更是民進黨南投縣黨部主委、新潮流大老，就算詐領公帑被證明後，一樣安全下莊、全身而退，民進黨政府還有資格說在為民服務？更誇張的是，去年12月，陳錦倫竟高升行政院中部辦公室執行長，請問賴政府用人標準是什麼？只要跟對派系、詐領公帑都沒關係？只要有民進黨黨證，黑的就可以洗成白的？人民納稅錢、國家資源可以這樣浪費？

周曉芸提到，南辦執行長許乃文是新系大老、陳菊子弟兵，曾擔任陳菊機要秘書，也曾是民進黨議員南方聯合問政辦公室的執行長，而兩位副執行長陳文亮、謝文斌，分別當過民進黨屏東縣執行黨部執行長、高雄市長陳其邁的教育局長。

周曉芸指出，原本南辦另一位副執行長陳慧玲，因擔任議員期間涉詐領助理費被解職。結果又是新潮流接任，鄭文燦的子弟兵、前桃園市政府秘書處長顏子傑，派系坐地分贓，真的連演都懶得演。東辦也是，執行長洪宗楷曾擔任民進黨台東縣議員，也曾參選台東市長落選，另副執行長郭應義，當過民進黨花蓮縣黨部主委，2018年參選花蓮縣議員落選；副執行長許文獻也當過民進黨台東縣黨部主委，2022台東縣議員落選，甚至連金馬聯合服務中心的副執行長吳增允，都是前民進黨金門縣黨部主委。

周曉芸質疑，請問這些執行長、副執行長專長是什麼？是專業任命？是不是真的有在服務鄉民？還是只是拿著國家資源跑選舉？這些是國家資源用來眷養自家樁腳的嗎？

陳語倢直言，除了陳錦倫高升外，攤開行政院聯合服務中心正副首長名單，民進黨超級不要臉、讓人瞠目結舌，行政院中部聯合服務中心還有另外三位副執行長，第一位是鼎鼎大名的北農前總經理「高薪實習生」吳音寧，2024選彰化立委落選後，被安排擔任中辦副執行長。同樣的，正國會的李貴富，曾擔任民進黨苗栗黨部主委，2014、2018、2022選過三次苗栗縣議員都沒選上，一樣出任中辦副執行長。還有，民進黨前台中市議員蔡雅玲，也是兩次落選，同樣被安排出任中辦副執行長。

陳語倢表示，雲嘉南辦也是如此，前民進黨台南市議員劉米山，2022落選後，擔任雲嘉南辦公室執行長；前民進黨嘉義縣中埔鄉長李碧菁，沒當鄉長後，就來當雲嘉南辦副執行長，當過民進黨社會運動部副主任、前雲林縣水林鄉鄉長的陳怡帆也出任雲嘉南辦副執行長，這些人通通都有民進黨籍，告訴社會大眾選輸沒關係，黨會照顧你，這不是酬庸？國家資源是可以這樣被派系坐地分贓的嗎？

林子宇說，更離譜的是，去年黃國昌就跟行政院索資這些聯合服務中心聘用執行長、副執行長的薪資，但行政院完全不敢直接回應，遮遮掩掩說因為政府資訊公開法、個人資料保護法無法提供個人的實際年薪，請問卓榮泰，這些薪水難道是國家機密嗎？為何人民沒有知的權利？

林子宇直言，根據行政院提供的薪點，換算下來，執行長年薪約132萬，副執行長年薪約119萬，民進黨拿公帑酬庸，一點都不手軟，大家真的可容忍自己辛苦的血汗錢這樣被濫花？此外，原本擔任過台南柳營農會總幹事、農業部專委的陳右欣，僅是因為賴清德的推薦入黨、林俊憲的人馬，就年薪三級跳成約700、800萬的台肥總經理，只要「信賴」人生就開外掛？

民眾黨指控，行政院中部聯合中心3位副執行長吳音寧、李貴富、蔡雅玲都因有民進黨籍獲得酬庸。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨指控，行政院南部聯合中心執行長許乃文、副執行長陳文亮、副執行長謝文斌都因有民進黨籍獲得酬庸。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨表示，前行政院南部聯合中心副執行長陳慧玲涉詐領助理費遭解職，改由顏子傑接任，他是新潮流人馬、曾任桃園市政府秘書處處長、新聞處主任秘書。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨指出，中部聯合服務中心執行長陳錦倫曾任雜糧基金會執行長詐取公帑或認證。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨指出，雲嘉南聯合服務中心執行長劉米山、副執行長李碧菁、副執行長陳怡帆因有民進黨籍獲得酬庸。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨批評，台肥總經理陳右欣僅擔任過柳營農會總幹事、農業部專委，就可獲升任，年薪推估700、800萬元。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨表示，東部聯合服務中心執行長洪宗楷、副執行長郭應義、許文獻、吳增允因有民進黨籍獲得酬庸。 圖：民眾黨 / 提供

黃國昌中和永和區主任陳怡君。 圖：周煊惠 / 攝

黃國昌板橋區主任林子宇。 圖：周煊惠 / 攝

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸。 圖：周煊惠 / 攝