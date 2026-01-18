綠營派誰出戰蔣萬安？藍議員最新預測：這人機率大

2026年台北市長選戰，國民黨籍現任市長蔣萬安將競選連任，民進黨人選至今未定。國民黨台北市議員張斯綱認為，民進黨人選，行政院副院長鄭麗君機率大。

針對台北市長之戰綠營人選，張斯綱今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，鄭麗君的機率可能大一點。他問了一些民進黨的朋友，鄭麗君剛好是總統賴清德喜歡的那種型 。基本上她自己有專業，不張揚、不搶賴清德的風采，然後聽話。

張斯綱接著表示，重點不在鄭麗君選得上、選不上，重點是讓她培養一次選舉的經驗，未來後會有期，因為所有的副總統都是一屆，鄭麗君在上次就已經傳說是副總統人選；但是蔡英文系統就是硬塞蕭美琴，美國也要蕭美琴。因此這次要讓鄭麗君有一次選舉的歷練，讓她在選舉的應答上有一個訓練和熱身。未來在2028總統大選，鄭麗君才是最後可能搭配賴清德的人選。

廣告 廣告

張斯綱指出，因為他們知道台北很難贏，所以在很難贏的情況下派一下自己人，賴清德比較放心。因為台南已經不是自己人，賴清德的性格很明顯，所以從南到北、 比如馬祖，就要自己人，不是自己人不放心。

張斯綱更點出，縱使現在沒有名氣，現階段不是檯面的人物，都沒關係。賴清德去宜蘭或其他地方，就把黨的提名人帶在身邊 ，就是用國家的力量、黨機器的力量，去拉抬這些沒有名氣的候選人。

【看原文連結】