綠營派誰對決蔣萬安？郭正亮預測最後可能逼他出戰

2026台北市長選戰，國民黨早已確定由現任市長蔣萬安角逐連任，民進黨人選則遲未定案。針對台北市長綠營人選，前立委郭正亮認為，總統賴清德心目中第一候選人是行政院副院長鄭麗君，但她興趣不大，所以賴清德現在想要找行政院長卓榮泰競選台北市長；也就是最後可能會逼卓榮泰去選。

郭正亮今(23日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市長選戰綠營人選，賴清德心目中第一候選人就是鄭麗君，賴清德剛當選總統，第一時間要找的行政院長也是鄭麗君，鄭麗君是婉拒，因為她覺得她只當過文化部長，要當行政院長，要懂經濟、交通、國防、外交，所以她是婉拒，可是賴清德在用人還是沒有放棄對她的喜歡。所以這一次談判還沒有結束，還沒正式簽，綠營就造勢造成這樣，就是要她選市長。

郭正亮接著表示，可是鄭麗君真的比較低調，對於那種需要尖銳這樣來回的一對一市長選戰，她興趣不大。所以賴清德就陷入第二次痛苦之中，他現在可能想要找卓榮泰，他一定要找比較資深的，卓榮泰當過市議員、立委；不然第三優先就變成民進黨秘書長徐國勇，夠資深了。這裡面他當然覺得鄭麗君的形象最好。

郭正亮指出，因為台北市的選舉真的是這樣，中間選民票若沒拿到，你就不用選了。台北市長蔣萬安現在剛好是最強的時候，所以大家都知道是苦戰，可是坦白說，民進黨沒有三腳督，也從來沒贏過，就要認份，那就是有人要當犧牲打出來。當年李應元還不是一樣，跟馬英九對打。他認為，到最後可能會逼卓榮泰去選；至於民進黨立委王世堅，本來就不在名單內。

