綠營派誰戰高雄市長？劉寶傑點名最強人選：林岱樺原有機會但被鬥臭了

藍、綠、白積極備戰2026大選，對民進黨而言，高雄與台南的選情尤為關鍵，誰將出戰也成各界關注的焦點。資深媒體人劉寶傑今（10）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪表示，高雄最終派賴瑞隆的機會較高，至於台南，陳亭妃的出線機率很大。

首先談到綠營高雄選情，劉寶傑指出，「還是賴瑞隆機會高，如果不是賴瑞隆其他都沒有機會了。」他解釋，所有選舉中都有政黨取向、候選人取向與政策取向3種因素，而台灣主要以政黨與候選人取向為主，尤其是大型選舉，候選人的影響力越重要，「如果要選到高雄市長這種，候選人傾向很重要。」

針對明年高雄選情，劉寶傑認為，最終民進黨派賴瑞隆（見圖）的機會較高。（資料照，柯承惠攝）

劉寶傑直言，原本林岱樺有機會，但被鬥臭了，邱議瑩則會有很大爭議，就候選人來講賴瑞隆跟國民黨立委柯志恩對決的機率比較大。

至於台南選情，劉寶傑認為，陳亭妃機率很大，「因為她與賴清德的關係不太好，台南人基本上還是有一些不爽。」劉寶傑分享，自己的妻子是白河人，「這次受災的主要都是白河人，你說沒有怨氣嗎？怎麼可能！」

劉寶傑表示，先是地震造成許多房屋倒塌，接著颱風來襲，卻沒有人去處理，綠委王義川又說「現在沒什麼事比大罷免更重要」，等於把受災的人當孤兒；另外，台南其他地區建置光電設施也引發民怨。

劉寶傑說，上次藍委謝龍介已選得很接近，他認為，台南其實是危險的，「只是因為陳亭妃有個好處，就是說有點反賴的味道，反而變優勢，但現在講這個太早。」

