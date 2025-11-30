綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。

談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大選寫下佳績；陳水扁也提醒，民進黨2018年曾大意失荊州丟了高雄，因此即便現在民調領先，在高雄選戰仍不能掉以輕心，至於誰才是最有可能出線的人選？自認第六感狠準的陳水扁表示，陳其邁早已將邱議瑩認定為「最能接棒、延續施政藍圖」的人選，只是礙於身分不方便表態。不過陳水扁也強調，自己並未代替陳其邁發言。

面對陳水扁的肯定，邱議瑩表示，選舉本來就沒有穩贏，考量到自己與陳其邁長期共事、有良好互動的經驗，有信心延續高雄在建設、經濟、招商、觀光等面向的進步。

至於身陷貪污醜聞的黨內對手、立委林岱樺，邱議瑩表示，林岱樺已重申願賭服輸，因此每位候選人都會在初選過程展現君子之爭，最終不管誰出線都會全力支持；至於可能是最終對手的國民黨立委柯志恩，邱議瑩也透露，自己當初高喊「投給柯志恩，就是支持鄭麗文」，就是因為柯志恩在面對鄭麗文「大家都是中國人」的主張時，從未正面回答是否認同，邱議瑩強調，國家認同議題是無法切割的，選民會看清楚誰與高雄站在一起。

