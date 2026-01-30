綠營派誰挑戰蔣萬安？郭正亮爆賴清德盤算：一定是她去選

2026年台北市長選舉，國民黨籍現任市長蔣萬安將拚連任；民進黨人選則遲未底定，外界點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅。前立委郭正亮表示，總統賴清德的盤算，一定是鄭麗君去選，現在還在勸。

郭正亮30日在政論節目《新聞大白話》節中表示，賴清德的盤算，一定是鄭麗君去選，現在還在勸。因為行政院不能沒有院長，若是用一個副院長來帶，下個會期可說是非常激烈的，台美關稅案也要送到立法院，到時候還有進口關稅減讓，還沒有公布，還有國防預算、總預算，都是非常激烈的。

郭正亮接著表示，他不相信鄭麗君扛得住，到時候已經砲火四射，鄭麗君又是談判代表。所以他覺得不會叫卓榮泰去選，他還是要扛到年底。他甚至預測，年底可能會換行政院長，到底陳其邁有沒有機會，他就不知道了。

另外，針對陳菊辭監察院長一事，郭正亮覺得，陳菊在這時突然辭職獲准，監察院的任期只到7月31日，所以這個時候獲准，說怕李鴻鈞不能亂來，簡直是胡說八道。現在大家都準備要提名新的監察委員，國民黨、民眾黨都一樣，因為他們都受夠了司法系統的濫權，只有監委能夠監督司法權，所以藍白一定會要求政黨推薦。

郭正亮質疑認為，陳菊辭職獲准，可能是因高雄市長選戰初選的傷痕，民進黨立委賴瑞隆沒有能力處理，邱議瑩、林岱樺、許智傑的輩分都比賴瑞隆高，他哪有能力處理。

