綠營派誰選台北市長？王世堅曝不願參選原因 認「蔣萬安95%會連任」

民進黨在2026年台北市長選戰尚未定案之際，數度被點名出馬的立委王世堅，近日在網路節目專訪中首度談到不願參選的原因。他認為，蔣萬安「有95%會連任」，再加上身為228受難家屬，「不想輸給蔣家後代」，因此不考慮投入這一戰局。

綠將派大咖選台北市長？ 王世堅點名「這2人」

對於民進黨可能的人選，王世堅點名行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等黨內重量級人士，認為應該由這類「大咖」親征首都市長。

輝達落腳北士科 成蔣萬安「連任之路」最大助攻

尤其近期北市府將與新光人壽和意解約，釋出北士科T17、T18基地地上權，作為輝達海外總部選址，成為蔣萬安連任之路上的一大「助攻」，王世堅也分析這讓「天時地利人和都站在蔣萬安市長這一邊」。

蔣萬安面對相關提問時，則避談選戰，只回應會專心市政、不想談選舉。綠營重砲立委對首都選情並不樂觀，民進黨究竟由誰出馬，是否有機會突破蔣萬安這道「高牆」，目前尚未明朗。

台北／陳蜀強、彭以德 責任編輯／周瑾逸

