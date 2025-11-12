綠營派「她」有望力拚蔣萬安？王世堅估勝率50% 吳怡農不怕！曝競選規畫
備戰2026縣市大選，在六都之首的台北市料將由國民黨蔣萬安競選連任，民進黨目前僅有前北市黨部主委吳怡農表態有意參選，最後會派誰仍由選對會評估決定。近日民進黨台北市立委王世堅受訪回應自己被點名參選，但他沒有意願，因為認為蔣有95%會連任成功，他身為228受難者後代，不想輸給蔣萬安，但他也點名行政院副院長鄭麗君才貌雙全、學養俱佳，足以和蔣萬安匹敵，勝率有50%！對此吳怡農也做出回應。
不認自己最強 王世堅點名卓鄭可選北市
王世堅曾多次被點名參選台北市長，但他先前已表達自己沒有意願參選，並稱如果民進黨提名吳怡農他將會全力支持。近日他上網路節目受訪進一步表示，他無意參選的原因是他不認為自己是民進黨台北市最強人選，其次則是私人原因，他認為蔣萬安的市政沒有太大紕漏，在天時地利之下，以他受歡迎的程度，要連任台北市長只是票數高低的問題，連任成功機率超過95%。然而他的父親、外祖父都是228受害者，當年受到蔣介石的政治迫害，如果遺屬在選舉上選輸蔣家後代，「我這樣子會很難堪」。
儘管他曾說會支持已經遞表參選的吳怡農，但王仍認為蔣有95%機率連任，被追問誰若參選可能帶動氣勢？王世堅點名鄭麗君和行政院長卓榮泰，認為首都台北如果是院長自己跳下來選「這才是真的大咖」；王世堅先前受訪也曾盛讚鄭麗君學養俱佳、才貌雙全，認為鄭麗君也是適合的人選，足和蔣萬安匹敵，勝率有50%。
吳怡農盼公平競爭 曝爭取提名後續規劃
對此卓榮泰回應開玩笑說，「我跟所有的國人一樣，每4年都會去選一次台北市長（意指投票）」，民進黨團幹事長鍾佳濱也說王世堅常提出另類的目標，向來有他自己的主張，都予以尊重。
有意爭取民進黨提名的吳怡農今也表示，樂見有更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他公開邀請有志向的人和他一樣，儘早表態、宣布爭取，「讓我們公平競爭、透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。
對於競選的下一步，吳怡農透露，他正在做一系列的民調及面對面的「客廳會」，反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召的過程有更多的資料和數據參考。
