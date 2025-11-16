綠營港湖議員剉咧等？「超級吸票機」高嘉瑜傳回鍋參戰 她憂：大魚入池掀大浪

被稱為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜先前曾表態2026年地方選舉「原則上不缺席」，外界好奇是否將回鍋參戰港湖議員、或角逐縣市首長，而從近來動作看來，再戰港湖議員的機會不小。對此，同為港湖選區的民進黨台北市議員何孟樺發文借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」，暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高嘉瑜是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就不意外。

​高嘉瑜近來對於時事常有論述，日前更因在大全聯買到「爛地瓜」登上新聞版面，召開記者會的場地也選在過往擔任議員服務過的港湖區大全聯門口，被視為是2026將回歸起手式。對此，​何孟樺表示，高嘉瑜是否衝擊2026、又衝擊誰，這幾天的輿論與政壇動態已經說得非常清楚。

而日前國民黨台北市議員游淑慧在臉書上評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。何孟樺強調，高嘉瑜的動向確實牽動盤勢，「會不會衝擊、衝擊誰，相信大家心裡都很有數」。何孟樺也引用《莊子》「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知其幾千里也」，稱高就是一條大魚，大魚游水，自然也會掀起大浪，被大浪波及的人，當然也會反應激烈，「最近大家都說高嘉瑜會影響2026，大家看最近的反應就可以非常明白」。

近來外界也關注民進黨究竟將推出誰來挑戰台北市長，何孟樺表示，民眾對民進黨候選人期待甚高，其背後原因就在於對蔣萬安過去三年的施政極度不滿，民心思變已經很清楚。既然如此，民進黨也有責任端出強棒回應選民期待，這正是民進黨選對會與秘書長徐國勇努力的方向。

