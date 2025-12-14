綠營港湖8連霸議員 李建昌交棒

明年九合一選舉各議員選區新人輩出，已連任8屆的民進黨北市南港、內湖資深議員李建昌14日宣布，將交棒給律師陳又新，李建昌盛讚「小老弟」陳又新是好人才，希望支持者可以幫忙相挺；基隆市安樂區綠營3屆資深議員洪森永則將退休，力捧定國里現任里長徐寅禹參選，可望為政壇帶來新氣象。

選戰腳步逼近，各黨派陸續布局，李建昌是北市議會8連霸議員，基層服務扎實、問政理性，曾在2011年參選港湖立委落敗，屬新潮流派系，在議會許多同黨議員親暱叫他「uncle」。李建昌昨表示，將交棒陳又新，民代就是一種職業，對民進黨而言，大多數就是這樣，是要從一而終的，但就國民黨而言，大半是家族的副業，選個民代其實是要照顧事業或產業。

李建昌指出，前晚他和陳又新已跑到第4個行程，有宮廟平安宴、里長辦公室尾牙宴、家長會聯誼餐會，最後到好友家族餐敘，「其實很辛苦，真的很辛苦」，因為日間行程還沒算在內。

他強調，港湖選區要交棒給「小老弟」陳又新，並稱讚陳是個好人才，呼籲支持者「逗相挺」。

陳又新具有律師資格，曾以社民黨在2018九合一選舉投入港湖議員選舉落敗，後來投入民進黨、擔任李建昌助理，以法律諮詢深耕地方，也常在節目上評論爭取曝光。

在基隆同樣也有資深議員交棒，安樂區3屆議員洪森永，已與徐寅禹合掛大型看板等文宣，洪森永雖未正式對外宣布交棒，但徐寅禹已積極備戰綠營黨內初選，對外則以洪森永服務處助理自居，持續勤跑行程。