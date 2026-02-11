生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

民進黨初選登記完成，湧言會現任議員顏若芳和林延鳳，今天帶著宣布參選的黨內小將劉品妡、康家瑋、郭凡，一起走進健身房練拳擊和柔術，以實際行動倡導民防精神，也宣示一起拚選戰的決心。

「一二，二一。」左一拳右一拳，5位民進黨湧言會議員參選人，來到健身房練習打拳擊。「掃，掃錯邊了。」大外割過肩摔，樣樣都要練，對新人來說，更希望多多曝光，挑戰松山信義的郭凡被壓在地上，幾乎要喘不過氣。松山信義議員擬參選人（民）郭凡：「本身其實是非常熱愛運動的，但我也是第一次體驗到柔術，然後也是第一次被摔，除了保護自己，最重要的是也可以保護別人。」大安文山議員擬參選人（民）劉品妡：「大家主打的專長跟特色，也不太一樣，一起來體驗拳擊，我想也是代表我們，要一起全力出擊。」

廣告 廣告

綠營湧言會5選將練柔術打拳擊! 倡導民防拚選戰

湧言會五選將進健身房，以實際行動倡導民防精神，也宣示一起拚選戰的決心。（圖／民視新聞）





挑戰大安文山的29歲劉品妡，以實際行動倡導民防精神，年過40歲的康家瑋，更是滿頭大汗，宣布要為中正萬華搶下一席。中正萬華議員擬參選人（民）康家瑋：「在學校的時候有被摔過啦，但是那時候才20歲，還是可以多多學習怎麼防身，萬一在真正發生事情的時候，也可以保護陌生人，然後發揮我們台灣人的愛心。」台北市議員（民）顏若芳：「其實民防都很重要，每一個人都很重要，所以運動真的對大家來講，是真的很棒，未來會找更多的大咖，來陪我們掃街，也希望藉由大咖的光環，來把我們能夠照亮。」





綠營湧言會5選將練柔術打拳擊! 倡導民防拚選戰

湧言會五選將進健身房，以實際行動倡導民防精神，也宣示一起拚選戰的決心。（圖／民視新聞）





現任議員要拚連任，也希望發揮母雞帶小雞的功能，更希望民進黨大頭，來選區為大家輔選，像是士林北投林延鳳，面對里長紀建漢脫黨參選，更要加倍努力。台北市議員（民）林延鳳：「我們就予以尊重跟祝福，通常都是兄弟登山各自努力啦，我也相信我過去這三年多時間，不管是問政或者是服務，都能夠獲得鄉親的認同。」不論新人或現任，都想透過運動強化意志力，加強體力，展現青年世代守護社會、承擔責任的行動力。

原文出處：綠營湧言會5選將練柔術打拳擊! 倡導民防拚選戰

更多民視新聞報導

全國最年輕議長! 童子瑋透露"差一點出道當歌手"

任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽

鐵漢柔情！拳擊網紅保羅親睹未婚妻「競速滑冰女神」奪金開心落淚

