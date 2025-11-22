綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮

高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯最少、連結的負面事件最少。

民進黨切割李有財 黃揚明：可見對高雄選情焦慮

黃揚明指出，民進黨在高雄執政將近30年，總不能把所有的錯誤推到韓國瑜的短時間執政，高雄的好壞，民進黨總是要概括承受。目前李有財已被檢調收押，從此事件可看出民進黨在此時機點對高雄選情的焦慮感。昔日，前桃園市長鄭文燦被收押時，桃園市黨部並未立即開除其黨籍，而是先停權處理，然而，高雄市黨部21日深夜竟直接撤銷李有財民進黨籍，通常撤銷黨籍需上交民進黨中評會處理。

黃揚明指出，前桃園市長鄭文燦（見圖）被收押時，桃園市黨部並未立即開除其黨籍。（資料照，顏麟宇攝）

黃揚明續指，此案尚未起訴便直接開除黨籍，可見民進黨對選情的焦慮程度，已經連自己黨內的規章都可「因人設事」，直接切割李有財。從李有財服務處和民進黨立委邱志偉合掛，便可知李有財和菊系較友好，故賴瑞隆出席李有財茶行開幕也是有跡可循。

民進黨高雄初選戰況緊繃 林岱樺還有機會？

針對高雄選情，黃揚明表示，民進黨高雄市長初選候選人林岱樺今（22）日的旗山造勢，是到對她比較不友善的區塊，旗山因為是客家族群，必須用客語才能和當地溝通，而另一位要角逐高雄市長初選的立委邱議瑩為客家媳婦，可以用客家話與當地鄉親對話。

黃揚明分析，對於林岱樺能否打進當地，此次造勢的動員模式相當關鍵，若是同樣的3萬人跑3場造勢，很容易會被當地看破手腳。所以林岱樺的關鍵在於，若大旗山地區的民眾願意前去支持，對邱議瑩而言會有很強大的危機意識。

民進黨高雄市長初選候選人林岱樺今（22）日晚間將在旗山區舉辦造勢活動。（資料照，徐炳文攝）

黃揚明說明，林岱樺現在只能透過不斷造勢，提升選情，因為民進黨內的機制看來是會聯合打壓林岱樺，後續就需觀察這場初選中誰犯的錯最少，負面事件和誰連結的最少。

黃揚明提到，邱議瑩被連結大樹光電、美濃大峽谷問題，此次賴瑞隆有牽扯進月世界案，都代表民進黨現階段在高雄的執政已經進入把政績逐漸變成包袱了，這也是2018年幾千個天坑會讓選情翻轉的主因。高雄表面光鮮亮麗，但在不為人知的暗處仍會發生此類狗屁倒灶的事，而這些事件是否會讓民眾無法接受是選情關鍵。違法垃圾傾倒絕非只有這一次，若認真調查恐怕會一連串漏洞。黃揚明更直言，「檢調有空與其去看林岱樺的場子，不如去查這些傾倒廢棄物。」

