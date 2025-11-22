綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮
高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯最少、連結的負面事件最少。
民進黨切割李有財 黃揚明：可見對高雄選情焦慮
黃揚明指出，民進黨在高雄執政將近30年，總不能把所有的錯誤推到韓國瑜的短時間執政，高雄的好壞，民進黨總是要概括承受。目前李有財已被檢調收押，從此事件可看出民進黨在此時機點對高雄選情的焦慮感。昔日，前桃園市長鄭文燦被收押時，桃園市黨部並未立即開除其黨籍，而是先停權處理，然而，高雄市黨部21日深夜竟直接撤銷李有財民進黨籍，通常撤銷黨籍需上交民進黨中評會處理。
黃揚明續指，此案尚未起訴便直接開除黨籍，可見民進黨對選情的焦慮程度，已經連自己黨內的規章都可「因人設事」，直接切割李有財。從李有財服務處和民進黨立委邱志偉合掛，便可知李有財和菊系較友好，故賴瑞隆出席李有財茶行開幕也是有跡可循。
民進黨高雄初選戰況緊繃 林岱樺還有機會？
針對高雄選情，黃揚明表示，民進黨高雄市長初選候選人林岱樺今（22）日的旗山造勢，是到對她比較不友善的區塊，旗山因為是客家族群，必須用客語才能和當地溝通，而另一位要角逐高雄市長初選的立委邱議瑩為客家媳婦，可以用客家話與當地鄉親對話。
黃揚明分析，對於林岱樺能否打進當地，此次造勢的動員模式相當關鍵，若是同樣的3萬人跑3場造勢，很容易會被當地看破手腳。所以林岱樺的關鍵在於，若大旗山地區的民眾願意前去支持，對邱議瑩而言會有很強大的危機意識。
黃揚明說明，林岱樺現在只能透過不斷造勢，提升選情，因為民進黨內的機制看來是會聯合打壓林岱樺，後續就需觀察這場初選中誰犯的錯最少，負面事件和誰連結的最少。
黃揚明提到，邱議瑩被連結大樹光電、美濃大峽谷問題，此次賴瑞隆有牽扯進月世界案，都代表民進黨現階段在高雄的執政已經進入把政績逐漸變成包袱了，這也是2018年幾千個天坑會讓選情翻轉的主因。高雄表面光鮮亮麗，但在不為人知的暗處仍會發生此類狗屁倒灶的事，而這些事件是否會讓民眾無法接受是選情關鍵。違法垃圾傾倒絕非只有這一次，若認真調查恐怕會一連串漏洞。黃揚明更直言，「檢調有空與其去看林岱樺的場子，不如去查這些傾倒廢棄物。」
綠營高雄市長初選4搶1 各推形象影片爭取認同
民進黨高雄市長初選白熱化，形成「四搶一」局面，表態參選的立委賴瑞隆，19日晚間釋出第一部個人形象影片，整部片以台語方式呈現，更傳遞為高雄打拚決心；立委許智傑輸人不輸陣，最新一支影片專攻年輕選票。而另外...華視 ・ 1 天前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 19 小時前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 1 天前
燕巢、田寮垃圾山案 再押2人
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家戶垃圾惡意棄置事件，橋頭地檢署指揮專案小組搜索台南、高雄3家清運公司，並查出岡山區碧紅里長李有財及其子李子森、清運車司機施山正等9人涉嫌重大，檢察官複訊後，認李有財父子、施山正等3人涉犯《廢棄物清理法》等，向法院聲請羈押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。中時新聞網 ・ 1 天前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 1 天前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 1 天前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 1 天前
陳其邁遭指挺月世界涉案里長要提告！陳菁徽：有夠暖
[Newtalk新聞] 針對月世界垃圾山偷倒案件，國民黨立委陳菁徽指稱，高雄市長陳其邁力挺涉案的岡山區李姓里長，高市府將提告以守護清譽。對此，陳菁徽今（22）日直呼「有夠暖」，四年來放任文宣四處散佈使用，竟然不是告盜用者，而是告檢舉者，這什麼神邏輯？她質疑，高雄市政府執迷不悟堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁出氣嗎？ 陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。 陳菁徽表示，一早看到高雄市府說要告自己，真的必須嚴肅地回三個字，「有夠暖」。她說，團隊發現李姓里長於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出數份文宣品，除了李有財本人之外，就是時任高雄市長陳其邁。陳市長面帶微笑，手握拳頭，這樣的動作，在所有選舉文宣當中，合理解讀即是力挺。 陳菁徽指出，高雄市政府試圖解釋，此為李姓里長自行合成照片，並未經過陳其邁同意。既然陳其邁從未挺這位里長，不願為其任何行為背書，那為何四年過去，卻放任這樣文宣四處散佈使用，然後竟然不是告盜用者，而是告檢新頭殼 ・ 1 天前
