綠營炎上泡泡瑪特再踢鐵板 徐巧芯：很多民進黨家裡小孩都在玩

台北市長蔣萬安宣布台北燈節首度與國際IP「泡泡瑪特」合作，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是沒有文化自信；國民黨立委徐巧芯指出，青鳥不要這麼狹隘，泡泡瑪特IP很多民進黨家裡的小孩都在玩！英國首相施凱爾近日率團赴大陸訪問，也和泡泡瑪特老闆王寧合照。

台北市長蔣萬安宣布台北燈節首度與國際IP「泡泡瑪特」合作，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是沒有文化自信。

吳欣岱指出，最感慨的是，當北市府忙著引進中國公仔時，國際大師卻在挖掘台灣的美，在國際眼中，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色；但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為中國國民黨的親中，選擇引入中國角色，「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。

廣告 廣告

蔣萬安6日回應，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。這次台北燈節規畫雙展區、雙 IP，不只泡泡瑪特，還包括變形金剛，這些國際大IP來，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

國民黨立委徐巧芯8日在中天電視《週末大爆掛》表示，英國首相施凱爾近日率團赴大陸訪問，也和泡泡瑪特老闆王寧合照，因為泡泡瑪特決定在倫敦開旗艦店，也將在歐洲設20間分店。泡泡瑪特不只有在台灣，在泰國和新加坡都可以看到瘋搶狀況。青鳥不要這麼狹隘，泡泡瑪特IP很多民進黨家裡的小孩都在玩！

【看原文連結】