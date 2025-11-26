綠營為圖書館預算內鬨 老將槓鄉民女神獲藍力挺

民進黨議員呂林小鳳和黃瓊慧、王珮毓因桃園市圖書館服務人力勞務委外費意見相左，在藍營相挺下，以20反對、5同意下，擱置案未通過。(蔡依珍攝)

桃園市議會26日審查教育局預算，桃園市圖書館服務人力勞務委外費從今年5600萬元暴增至7474萬元，引發綠營議員質疑，黃瓊慧和王珮毓認為不能因公務機關員額不足就以委外方式規避，動議擱置，引發同黨議員呂林小鳳反對，斥抹煞圖書館人員的努力，最後在藍營相挺下，以20反對、5同意下，擱置案未通過。

民進黨議員張肇良先提出桃園市圖書館服務人力勞務委外費從今年5600萬元暴增至7474萬元，認為增加太多，要求清楚說明。議員黃瓊慧也認為變動太大，要求圖書館提供詳細員額、薪資變化，動議擱置。

「議員可以到圖書館走一趟看看！」一番發言引發同黨議員呂林小鳳大表反對，她以大湳森林公園裡的兒童玩具圖書館為例，活動非常生動，甚至結束孩子們還不願意離開，強調人力非常重要，擱置他們的薪水會抹煞這些單位的努力，喊話同黨議員，可以請圖書館提供詳細資料和活動內容，但不宜擱置。

王珮毓聲援黃瓊慧，提到自己過去在文化局服務，深知圖書館人力缺乏，但她認為，不能因為公務機關員額不足，就用委外勞務取代聘請正式公務人員，這樣永遠都無法成為編制內同仁，強調擱置不是刪除，要求桃市府趁機會重新檢討員額，給圖書館同仁合情合理合法的聘用機制。

王珮毓發言提到民進黨團，還一度遭呂林小鳳嗆聲：「這是妳的個人提議，跟民進黨團沒有任何關係！」主席蘇偉恩裁示進入表決，現場32議員，僅5人同意、20人反對，在藍營人海戰術壓倒性輾壓下，擱置案未通過。

桃園市立圖書館長施照輝解釋是因應青埔智慧科技分館和大溪埔頂分館等新分館成立而增加人力，且因應115年基本工資調漲，要高於基本工資1.1倍，隨著同仁年資增加，薪資會增加，休假增加也要人力補足，加上開館時間長，需要兩班輪班，總共136員額都是按照薪資編列，會再向議員們釋疑。

