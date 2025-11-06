綠營狂擋不在籍投票 小草女神打臉：印尼移工都能做到

不在籍投票讓人民做自己的主人，劉芩妤(右)強調真正的民主，不應讓制度成為藉口。（合成圖／資料照、取自劉芩妤臉書）

國民黨立院黨團推動不在籍投票立法，但綠營以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委紛喊「怕的是中共介選」，甚至用網軍狂洗風向。曾在核三重啟公投活躍的小草女神「咪咪」劉芩妤指出，連印尼移工都能輕鬆在台行使不在籍投票公民權，真正的民主，不該讓制度成為藉口。

白營表示，「國內移轉投票」是民眾黨長期倡議的改革，直批執政黨行事作風依舊阻礙國家進步、阻擋年輕人行使公民權，一言不合就抹黑抹紅。

藥師林士峰質疑，民進黨連推讓年輕人增加投票率的不在籍投票都要擋？看來只能期望守住南台灣高齡，不用北漂討生活的投票部隊。

廣告 廣告

與此同時，類似大罷免期間「百工百業」的中央廚房洗風向疑似再度上演，不少青鳥在網路狂轉發長文，意圖把反對不在籍投票的風向一波帶走。

「不在籍投票，對我來說是生活。」劉芩妤5日發文表示，她一直是北漂工作的青年，每次選舉都要花時間排休、搭車返鄉、再趕回台北上班。一張車票、一個假期，就是投票的代價。從她有投票權以來，她一次都沒有放棄過。因為她知道，每一票都不只是權利，而是一種責任。

劉芩妤提到，後來有一次，她家裡的印尼幫傭請假說要去市區投票。那一刻她真的愣住——原來，對外籍移工來說都能做到的事，我們自己的國民卻還要為了一張選票奔波千里。所以「國內移轉投票」，她特別有感。

劉芩妤強調，這不是什麼激進的改革，只是希望讓南漂、北漂的朋友都能更方便地投下自己的一票，讓每一個想參與民主的人，不必為了距離而被剝奪權利。「真正的民主，不是讓制度成為藉口，而是讓人民能最輕鬆、最自由地做自己的主人！」

網友直言「他們怕不在籍投輸得更慘，沒辦法用奧步讓人回去投票」，劉芩妤直呼「這不就走回以前的路嗎？過去的他們是支持不在籍投票的人」。

【看原文連結】