綠營猛打普發現金議題 盧秀燕籲中央公布施行立院版財劃法

台中市議會今(21)日召開臨時會，台中是否有機會推動普發現金政策成為話題，盼市府能再說明立場與財務條件。市長盧秀燕回應表示，中央補助台中較去年減少157億元，市府目前正為財務調度傷腦筋，若要普發現金須先解決財政缺口，若中央依國民黨版財劃法撥補數百億元，台中確實有機會評估普發現金。

江和樹指出，近期常聽到「經濟成果、全民共享」的說法，若中央未來依財劃法撥補經費，市府應積極爭取並審慎規劃普發現金，讓市民看見市府的態度與決心。他也呼籲市府應拚拚看，在財務許可下回應民意。

盧秀燕說明，市府並非不想發現金，而是今年度中央對台中的補助大幅減少，加上行政院尚未公布施行立院通過的財劃法修正版，導致地方政府的相關經費未到位，反而還被扣減補助，能否普發現金，關鍵仍在中央財源是否到位。

盧秀燕回應指出，有錢誰不想發，但今年115年度預算中，中央減少對台中市的補助達157億元，市府目前還在為此發愁。她進一步說明，今年又增加營養午餐免費政策，同樣需要預算支應，若中央有按照國民黨版《財政收支劃分法》給台中幾百億元，那就有機會普發現金。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，台中市目前跟全國一樣，都在等待《財政收支劃分法》可以為台中市增加多少預算。他表示，預算增加後，有議員希望營養午餐全面免費，有人則希望增加各種建設預算，包括捷運工程，還能剩下多少錢普發現金，應交由台中市政府量力而為，衡量哪些是優先事項。

民進黨台中市議會團總召周永鴻指出，普發現金議題去年民進黨團就已提案，但包括國民黨團跟民眾黨都反對，現在覺得勢頭不對才回頭要談該議題。他呼籲民眾黨如果是認真的，就該好好正式提案，不要只是做秀。周永鴻疾呼盧秀燕盡快處理這件事，不要像營養午餐政策，等到台北市長蔣萬安宣布才要跟進，更不要等到連江啟臣也開出「當選後普發現金」的支票，才說要跟進。

