綠營猛批基市府施政落漆 謝國樑：務求做好門牌換發政策

基隆市政府換發新門牌因為施工品質遭批，民進黨基隆市黨部11日舉行記者會，從新門牌開始，痛批基隆市長謝國樑不僅新門牌一事，歷年推動的市政幾乎都一推動就「落漆」。謝國樑則是表示，基隆幾十年才換一次門牌，務求要把它做好，讓市民覺得適切。

民進黨基隆市黨部11日上午舉行記者會，痛批市府新換發門牌的施工品質，市黨部執行長余睿柏表示，新式門牌尺寸都跟之前不一樣，材質單薄、質感粗糙，甚至使用雙面膠固定，原本的門牌用40年都沒問題，換上新門牌，不到4個月就問題連連。

余睿柏並細數謝市府過去推動的政策，包括人工草皮、電動機車、二手公車、雙層觀光巴士等，多是新政策一上路就「掉漆」，顯示市府政策的執行環節上出現專業不足、螺絲鬆脫的狀況。

談到新式門牌問題，謝國樑11日上午受訪時表示，因為民眾反映新式門牌的施工品質，市府先暫緩換發新門牌的工作。他指出，因為原有門牌的尺寸較小、民眾家中能夠貼門牌的空間也大小不一。為此，市府要求各區公所統計轄區門牌規格，在重新製作後，以較適合的工法貼上新門牌。

謝國樑強調，基隆市舊門牌使用了幾十年，好不容易要換發，他認為市府務必要把這件事做好，並且讓民眾覺得適切。因此他認為這件事不要急，把它做好比較重要。

至於民進黨市黨部的質疑及批評，基隆市政府副發言人林廷翰表示，尊重各界意見。市府虛心接受指教，並將持續傾聽民意、努力推動各項市政。

