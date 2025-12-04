綠營猛追問李四川何時辭職？蔣萬安突冒一句話笑翻全場

2026九合一大選倒數不到1年，外界關注新北市藍營呼聲最高的台北市副市長李四川何時參選。綠營議員在4日市政總質詢時輪番追問李四川是否會辭職？李四川僅回，他還沒宣布。在一旁的台北市長蔣萬安突然說「有沒有考慮一下我市長的心情」，讓現場官員和議員大笑。（徐佑昇攝）

2026九合一大選倒數不到1年，外界關注新北市藍營呼聲最高的台北市副市長李四川何時參選，李四川昨日首度鬆口會參加初選，但綠營議員在今日市政總質詢時仍不放過「川伯」，於質詢時輪番追問李四川是否會辭職？何時辭？李四川僅回，他還沒宣布，若問意願，他絕對不喜歡去選。不過，在一旁的蔣萬安突然說「有沒有考慮一下我市長的心情」，讓現場官員和議員大笑。

針對李四川參選新北市長議題，蔣萬安4日在議會市政總質詢前回應媒體，蔣萬安表示，「無論在哪，我們的心都在一起」，並說他和李四川「心有靈犀」。

今日下午北市議會舉行市政總質詢，民進黨議員林世宗請李四川上台備詢時，詢問李昨天宣布參選新北市長是否屬實？李四川僅表示，他沒有宣布。

不過綠營並未放過「拷問」川伯，隨後民進黨議員張文潔也接著質詢該話題，李四川表示，若是問他的意願，「絕對不喜歡去選」。

但張文潔又追問李，雖然不喜歡但會不會去選？如果去登記，何時要選？她強調，因為李四川的動向蔣萬安無法掌握，她才會詢問，要給全體市民一個交代。

未料站在李四川一旁的蔣萬安，突然苦笑無奈說「有沒有考慮一下我市長的心情？要我的副市長辭職」，當場讓議場內的官員和議員都哈哈大笑，也成功化解尖銳的「政治題」。

