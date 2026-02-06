綠營發函查李貞秀！周玉蔻斷言「韓國瑜下一步」：我打包票

政治中心／黃依婷報導

民眾黨中配立委李貞秀3日就職，但至今仍未放棄中華人民共和國國籍，相關爭議不斷延燒。民進黨團今（6）日發函立法院長韓國瑜，要求儘速查明李貞秀的國籍是否符合《國籍法》規定，並對外說明後續處理事宜。對此，資深媒體人周玉蔻也猜測韓國瑜態度，並堅定表示「我打包票」。

周玉蔻發文，開頭便寫下「韓國瑜只會包庇中國人李貞秀繼續留在立法院」，也斷言「我打包票，韓國瑜絕對不會處理李貞秀沒有依法提出申請放棄中華人民共和國國籍合法文件，而將她解職啦」，她認為民進黨團發公函這種事，韓國瑜和他的立院秘書長只會哈哈大笑。

周玉蔻猜測，藍白會把李貞秀留在立法院讓民進黨難堪、支持者不爽，至於這對今年11月28的投票會有怎樣的影響，她語帶保留「我也不曉得」。

