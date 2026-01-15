綠營看台南市長初選民調：陳、林還是要合作 藍投不下去

初選期間被王世堅形容為「孤苦伶仃」的陳亭妃，未來面臨整合台南隊的困境。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

林俊憲（右七）在初選期間整合大部分的民進黨台南市議員，將成為陳亭妃出線後，未來整合「台南隊」的困境。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

民進黨台南市長初選陳亭妃勝出，地方基層認為雙方再不合也要合作，反問「不然要讓國民黨捧去？」直言國民黨投不下去。綠營議員對於未來母雞帶小雞的輔選，普遍提到，未來照黨的規定走，選舉靠自己，而非靠誰的幫忙。

陳亭妃初選勝出造成民進黨台南市地方更大的分裂，林陣營的基層坦言心情不好，現階段對未來端看高層決定，認為贏的人要出來講，民進黨過去初選廝殺、大選團結，但需要有一定的磨合期。

面對年底的藍綠市長選戰，基層強調林、陳兩陣營還是要合作，「不團結就別玩了」、「國民黨我是投不下去」，強調初選不怕輸，不過網路上出現藍白陣營見縫插針留言，大酸林俊憲支持者，試圖在分裂綠營選民。

有基層里長認為，陳亭妃基層服務札實，與地方連結很深，許多基層都與她有情份，「打電話都找得到人」，是更獲基層認同的原因。

林俊憲陣營的蔡筱薇市議員表示，從初選民調細節仍看出藍白明顯介選痕跡，這部分無法阻止，一旦回歸藍綠對決，又是不同情況。質疑陳亭妃未來在面對國民黨支持她出線的選區，要如何支持民進黨的提名的議員？

市長初選結果後，緊接著還要面對市議員民調，未來如何母雞帶小雞，有議員表示，選舉一路靠自己，不是靠誰的幫忙。

