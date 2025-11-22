綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票

行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。

國民黨團、民眾黨團去年聯手通過財劃法修法，民進黨高雄立委賴瑞隆就表示，「財劃法」修法後，財政部公布明年度中央統籌分配稅款，高雄市僅獲補助七五七億元，台北市卻高達一一四九億元，把原本的差距擴大近四百億元，加劇了南北失衡。

民進黨人士表示，同樣情況不只在高雄，台南、屏東都有類似狀況，南部綠委先點出分配不均問題，在地發酵後，政院再端出解方，順勢提出更照顧南部縣市的財劃法版本，「還是民進黨比較挺南部人」的形象就建構出來了。

黨內人士說，放眼二○二六年，台南、高雄、屏東，絕非「躺著選」，而攸關民眾投票意向最直接的「除了錢，還是錢」，政院版財劃法適時提出，有助穩固綠營大票倉選情。

綠營高雄地方人士說，政院版比較照顧高雄是顯而易見，連國民黨立委柯志恩都不敢大力反對，還讚「分配指標比現行制度更為細緻」，可見政院這帖藥方是南部不分黨派的共識。

政院版財劃法彌補了南部，其他地區就得減少了。民進黨人士直言，台北市、新竹市是政院版財劃法的輸家，比起藍白版本，待遇都是下調的，民進黨在這二個地區選情本就艱困，這下台北立委如何替政院版財劃法背書、二○二六選舉時如何論述，恐都有不小挑戰。

