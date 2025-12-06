綠營確定推「她」選苗栗縣長！總統掛保證：專業有能力、道地苗栗人

即時中心／高睿鴻報導

針對明（2026）年縣市長大選，民進黨已積極展開布局，針對艱困選區苗栗縣，確定將徵召2屆苗栗縣議員、年僅41歲的陳品安，挑戰尋求連任的苗栗縣長鍾東錦。總統賴清德今（6）早出席「新北市苗栗同鄉會員大會」時，親自拉著陳品安、在苗栗鄉親父老面前，大力推薦她並為其助選。賴總統說，陳品安學經歷優秀、又為苗栗奉獻頗多，專業、有能力、願為苗栗付出，拜託鄉親一定要支持她當縣長！

面對新北市的苗栗鄉親，賴清德首先直言，苗栗是一個非常好的地方，但是過去工業化程度較低、科技廠偏少，所以鄉親們自然而然才會離開苗栗，來到新北打拼。不過賴也說，自從前總統蔡英文上任後，政府這幾年非常關心、支持苗栗縣發展，沒有因為苗栗長期由國民黨執政，就被蔡英文疏忽。

賴總統說明，自己擔任行政院長時，就曾接獲蔡英文親自指示，因為當時苗栗縣財政欠佳、甚至出現公務人員薪水發不出的窘境，因此政府決心幫忙解決此問題。然後，也持續推動建設計畫，「所以現在苗栗縣也進步很多」。賴清德指出，首項重要建設就是竹南工業區，在蔡前總統、以及做事總是「衝衝衝」的前行政院長蘇貞昌支持下，大力支持台積電到竹南創建公司，封裝測試第6廠現在已開始運作。

他進一步說明，該廠從2020年開始投資建設、到了2022年左右可以量產，現在發展情況相當良好。賴清德也說，除了竹南以外、還有銅鑼工業區，現在的發展也很蓬勃、工廠進駐狀況非常好；過去大家都在講工業，但現在都在談論科技，因此總統亦表示，雖然台積電去了竹南，但政府依舊認為這樣還不夠。

賴清德點出，苗栗未來的發展仍有必要提升；光從科技來說，北部最重要的仍是北部最重要的，然而竹科主要落新竹縣市，就算有外溢效果，也主要是往桃園擴散，外溢至苗栗的程度較好、好康分得不多。因此政府打算，之後將要打造「桃竹苗新矽谷」，將苗栗納進來，結合新竹縣市及桃園，成為北台灣的新矽谷。「所以，苗栗的未來、科技發展前景可期喔！我們一定會繼續做」，賴清德說。

總統賴清德（左）為民進黨新北及苗栗縣長候選人蘇巧慧（中）、陳品安（右）站台。（圖／民視新聞）

總統續指，政府也對客家朋友相當照顧，舉例來說，在蔡英文時代，政府曾力推桐花祭；還有「客庄369幸福計畫」等客家建設，都相當難得。賴清德也提到，在蔡英文任內、自己擔任閣揆時，政府也將客語正式列入國家語言；如今，國語不是只有華語，客語、原住民語都是國語，將無論哪個族群使用的話，通通納入國家語言。

賴清德也回憶道，其實客家鄉親追求客語列入國家語言、希望國家重視客家文化，早已行之有年、甚至走上街頭；但一直到蔡英文任內，政府才完成這個目標，因此，我們也必須給蔡前總統熱烈掌聲。接著，賴總統話鋒一轉，開始提到陳品安的才能，直言說：「我個人相信，苗栗未來會越來越好，但也非常希望大家，能選出一位專業、有能力、願意為苗栗付出的縣長；讓我拜託一下，這人就是民進黨推薦的陳品安！」。

總統賴清德（左）為民進黨新北及苗栗縣長候選人蘇巧慧（中）、陳品安（右）站台。（圖／民視新聞）

賴清德接著介紹，陳是台大財經系高材生，而且很難得，後來又拿到法律學碩士、 甚至律師高考也及格，本來在台北開業；為何之後卻跟苗栗結緣？總統說明，因為陳品安時常關心苗栗地區的發展、環境保護、甚至曾參與反風車、保護保育類動物等活動，所以常常台北、苗栗兩邊跑。後來，乾脆在苗栗住下來，甚至連結婚也在苗栗；因此賴清德認為，她現在就是道道地地的苗栗人，之前的議員選舉，承蒙苗栗父老鄉親的支持，也是兩度高票當選。

綜上所述，賴清德強調，陳品安真的很專業、也很認真，「所以我們敬請苗栗父老鄉親，能一起栽培、支持、疼惜陳品安，拜託一下！」。

