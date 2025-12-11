綠營稱不副署是倒閣大絕招、限用一次...何穎怡質疑規定哪來：以壓軸為由迴避「倒閣」，是畏戰、不敢叫板？

日前行政院長卓榮泰針對藍白財劃法祭出「公布不執行」戰法引來各界罵聲，質疑閣揆有「不副署」憲法權利為何不用，綠營發言人則拋出「僅能用一次的大絕招」一說回應社會，再掀爭議。作家何穎怡今（11日）質疑，有人規定只能放一次大絕嗎？藍白法案排山倒海來，哪條會是壓軸？她批評，「賴卓是以壓軸來迴避「倒閣」的一番兩瞪眼，畏戰，不敢叫板嗎？」

何穎怡表示，昨天才轉貼駐德代表謝志偉嘲笑「公布但不執行」是「結婚但不行房」，今天就看到行政院打算針對年改停砍再使出「不執行」，不執行與不副署都是逼戰手段。

何穎怡指出，差別在不副署合法合憲，不執行則無憲法法源，必須提出釋憲，讓憲法法庭決定「行政抵抗權」是否合法，它只是「例」。



何穎怡說，這和普發一萬元是同一路數，充分展現執政的賴卓喜歡選擇「便宜行事」，卻忽略長期效應；普發一萬等於是為後任者出難題，讓普發成為慣例，縮限財政調度的空間。



何穎怡表示，不執行表面看起來是「對幹」，卻為基層公務人員添麻煩，他們到底還要不要「守法」？講難聽點，總統、行政院長都是政務官，公務人員卻是常任，沒聽過「鐵打的軍營，流水的官」嗎？她質疑，萬一改朝換代，他們被追究呢？哪條「不執行」的法源可以保他們呢？



何穎怡批評，不管哪個黨都愛說「開大門走大路」，不執行卻是走偏門抄小路。她認為，最大的惡患是開啟「行政權因人設事，高興起來就overwrite立法權」，和藍白恣意擴張立法委員職權行使法，有什麼兩樣呢？



何穎怡說，法令既然已公布生效，改朝換代後的行政院長直接執行就好，不用再經過立院另一番決鬥，「這是閉上眼睛，把爛攤子丟給下一屆國會的同黨委員去承擔。」她再質疑，說「不副署是放大絕，必須壓軸」，有人規定你只能放一次大絕嗎？藍白法案排山倒海來，哪條是壓軸？賴卓是以「壓軸」來迴避「倒閣」的一番兩瞪眼，畏戰，不敢叫板嗎？

(圖片來源：三立新聞網、何穎怡臉書)

