綠營稱總預算遭阻 TPASS恐停擺 江怡臻：狼又來了

針對民進黨近日再度指控藍白陣營阻擋中央政府總預算，並刻意渲染「基北北桃都會通（TPASS）」補助即將斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠。國民黨新北市議員江怡臻批評，這根本是「狼又來了」的老戲碼，是赤裸裸的政治操作與恐慌行銷。

江怡臻指出，類似說法去年就已出現，當時經多方澄清證實並非事實，如今民進黨再度炒作相同謠言，完全無視地方政府早已建立的因應機制，只為製造社會焦慮、轉移中央執政失能的焦點。

江怡臻強調，北北基桃四市已明確規畫於12日召開會議研議對策，地方政府早有共識，為避免公共運輸政策中斷，研議地方先行以原本就要負擔的預算先行編列，維護民眾搭車權益，確保運輸服務不會中斷。

新北市長侯友宜也已清楚表態，新北市將先行編列約11億元地方預算，全力確保市民持續享有搭車優惠。江怡臻直言：「市府都已經把話說得這麼清楚了，民進黨還要繼續騙，是把市民當成聽不懂嗎？」

江怡臻痛批，民進黨長期慣用「先造謠、再抹黑」的操作手法，凡事都怪在藍白身上，卻不願面對自己執政下的預算編列與溝通失靈。她也點名已被徵召選新北市長的立委蘇巧慧，難道你也要跟著民進黨一起騙？

江怡臻強調，TPASS是攸關民眾通勤與生活的政策，不是民進黨選舉操作的工具，呼籲民進黨不要明知事實卻仍選擇散播錯誤訊息，「這是赤裸裸的政治詐術。」停止用老哏騙人，少一點政治口水，多一點對市民的基本尊重。

