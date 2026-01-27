綠營稱「台灣101」掀熱議 凌濤諷：所以蔣萬安成「台灣市長」？

國民黨籍桃園市議員凌濤。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手成功攀登台北101大樓後，行政院長卓榮泰在臉書發文祝賀：「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩。」，其中「台灣101」的用詞引發輿論熱議，桃園市議員凌濤今（27日）則諷刺，卓榮泰要不要現在就支持台北市長蔣萬安成爲「台灣市長」？

凌濤批評，霍諾德成功徒手攀爬登頂台北101，讓台灣大幅躍上國際版面，背後有賈董、交通部、蔣萬安市長及其團隊，許多人共同努力促成；然而卻遇到雞腸鳥肚的賴政府，不僅刻意跳過北市府，還集體自嗨硬改成「台灣101」，既無聊，也真的很悲哀。

廣告 廣告

凌濤表示，改名的意識形態幽靈一再浮現。內政部長劉世芳曾打算花大筆經費改中正路，遭國人痛批浪費公帑，商業界更是一片噓聲。如今更是隨意亂改台灣重要地標，照這種邏輯走下去，什麼都可以改名。在民進黨的邏輯之下，「羅馬競技場」會變成「義大利競技場」、「東京鐵塔」變成「日本鐵塔」、「雪梨歌劇院」變成「澳洲歌劇院」、「里約基督像」變成「巴西基督像」，台北車站要不要改成「台灣車站」？荒謬至此，卻還在硬拗瞎扯。

凌濤更指，卓榮泰過去還算正常，如今裝瘋賣傻，只有一個合理解釋，卓榮泰清楚卓內閣民調太低，隨時面臨改組，只能快點卡位台北市長候選人，這次出來胡說八道的胡搞蔣萬安，恐怕已經是把未來競爭對手蔣萬安當成假想敵，賴卓要不要現在就支持蔣萬安成爲「台灣市長」？

而蔣萬安今天上午媒體被問及此事時，蔣萬安也帶刺反問：「所以我是台灣市的市長嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不支持民眾黨4000億國防預算？牛煦庭：國民黨版額度會有落差

台北101改稱「台灣101」 楊智伃轟賴、卓格局縮水