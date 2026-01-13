綠營積極布局礁溪鄉長人選 林國漳拋升級溫泉小鎮

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天到礁溪鄉農會出席基層座談，拋出升級溫泉小鎮構想，並與議員參選人、現任農會理事長李淑芳交換意見。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天到礁溪鄉農會出席基層座談，拋出升級溫泉小鎮構想，並與議員參選人、現任農會理事長李淑芳交換意見，對於外界關注的鄉長人選也獲討論。對此，民進黨宜縣黨部主委邱嘉進說，礁溪議員席次底定後，預計農曆年後公布鄉長人選。

民進黨宜蘭縣2026年五合一選舉團隊大致底定，縣長參選人林國漳在主委邱嘉進陪同下，陸續走訪12鄉鎮市拜會基層，力求所有參選人團結一致，打贏年底選戰，今早赴礁溪拜會也是參選人之一的李淑芬，並與基層座談。

林國漳說，礁溪有豐沛溫泉，也是一個慢活、適合生活的城市，未來將攜手地方升級這座溫泉小鎮，包括翻轉交通，爭取鐵路高架延伸至頭城、礁溪，並積極向外推廣二龍河「跪姿龍舟」這項全國唯一的傳統文化特色。

他說，為營造礁溪獨有慢活氣息，也將建構完善步行城市系統，打造綠意與人文兼具的徒步區，另會爭取污水下水道系統與都市更新，提升環境衛生與水質，並活化老舊空間。

針對綠營礁溪鄉長布局，邱嘉進說，礁溪人口數大幅成長，議員席次可能會增加1席，牽動地方布局，近年礁溪發展緩步，應該值得更好，未來鄉長人選勢必要與縣府進行整體配合，近日已有蠻多優秀人選被提出推薦，黨部預計農曆年後就會定案並對外宣布。

