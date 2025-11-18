綠營突再傳2人選桃園市長 王世堅親曝「沒這樣想」：蔡其昌很合適

針對2026年地方選舉，在桃園市一戰，有媒體報導指，民進黨桃園市長選舉布局，民進黨立委王世堅是「奇兵」人選。對此，王昨（18日）現身回應，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。

根據《上報》日前報導提及，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」爆紅的王世堅，反而是不妨可思考出戰的「奇兵」人選，還有如果大膽出牌，桃園讓綠委蔡其昌出戰，也會有王的效果，對民進黨2026大局都是加分。

對此，王世堅昨在立法院接受媒體聯訪表示，他笑著回應，「蔡其昌很合適，但我不是，我完全沒有這樣想；我能回到立法院這已經是最大光榮，回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，這一點已經可以寫到祖譜裡面，所以我不敢奢望，謝謝」。

2026年桃園市長選戰人選，藍營以現任市長張善政競選連任機會最高，民進黨將會派出誰至今狀況不明，包括總統府副祕書長何志偉、綠委王義川都被點名。至於之前傳出張善政「只做一屆」，他已經強調「我從來沒說過只做一任！」71歲的他更幽默引用美國總統雷根競選名言，「我不會因為對手年紀輕就攻擊他！」重申市民支持當然會爭取連任。

