綠營立院總召改選...蔡其昌將對決柯建銘...吳沛憶直言該工作難度高：政治判斷力要很敏銳、懂磋商

民進黨近期將進行立法院黨團總召改選，先前稱會期結束即卸任的現任總召柯建銘打破外界預期，強調自己將會登記尋求連任，對手則是有意競爭的綠委蔡其昌，結果預計於二月下旬出爐。民進黨立委吳沛憶今（2日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，不管是誰任總召，都是「承擔」。她指出，該職位除了辛苦，還須具備敏銳的政治判斷和磋商能力，要領導黨團困難很高。

提到黨團總召將進行改選，吳沛憶說，上個會期結束時已經有發單子出來，其實每一屆都有，大家都可以來登記黨團幹部的三長，如果有兩人以上有意願就會進行選舉，如果只有一人有意願，就會用協商的方式來選人。

廣告 廣告



吳沛憶坦言，不管最後是誰來當黨團總召，真的都是「承擔」，民進黨黨團在立院其實大多數時候都是少數，屬於多數的時間是相對短暫的，所以要能去領導黨團很困難，如果有人有意願真的都是承擔。



吳沛憶說：「像我的話，就打死都不可能去登記，覺得太辛苦了，也除了辛苦之外，主要是判斷真的需要非常長期累積人脈，要對政治很敏銳，判斷力和協商磋商的能力，光是用想像就覺得太重了。」

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

黃國昌卸任立委脫離權力核心…吳沛憶指柯文哲將直接掌控黨團：政治不可能有兩個太陽

馬英九、邱毅偕中國攻擊高市早苗？嗆日本遇解放軍如以卵擊石、高市言行躁進...綠委轟：避談中共持續軍事壓迫是本末倒置！