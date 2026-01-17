綠營竹市黨部黨代表大會 北區可能要辦全民調初選

民進黨新竹市黨部17日舉行黨代表大會，決議未來候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，現任者也沒有優先提名的禮遇。其中，北區有現任議員楊玲宜（右一）尋求連任，另還有林士凱（左一）、戴振博（左三）以及曾國維表態參選。（楊玲宜提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市黨部17日舉行黨代表大會，會中討論下屆市議員選舉人選問題，決議未來候選人提名若涉及初選，將採「全民調」方式進行，現任者也沒有優先提名的禮遇；據了解，目前北區有4人有意參選，而黨部可能提名3人，很有可能將辦理初選，而提名名額將在1月底的執委會中確定。

民進黨新竹市本屆有9席議員，包括東區4席曾資程、鄭美娟、劉彥伶、劉崇顯（原綠黨）；北區2席劉康彥、楊玲宜；西區1席陳建名；南區1席施乃如；香山區1席林盈徹。其中，劉康彥已表態不再連任，轉支持其辦公室主委林士凱參選。另，曾資程也不再連任，將交棒給擔任里長的兒子曾翰揚。

而針對下屆市議員選舉，民進黨規畫在北區與東區各多提名1席，因此北區將提名3席、東區4席，其它西區、南區、香山區都各維持1席。另，增加山地原住民議員1席，確實的提名名額將會在1月底的執委會中確定。

由於北區目前已有4人表態參選，包括現任議員楊玲宜尋求連任，另議員劉康彥辦公室主任林士凱及立法院總召柯建銘助理戴振博、黨員曾國維都有意參選，未來北區縱使確定增加1席提名3人，仍將超過提名名額，黨內將會先啟動協調機制，若無法協調，即將辦理全民調的黨內初選，以決定提名人選。

劉康彥今天下午也在臉書貼文力挺林士凱，他說，目前看來，下屆議員選舉北區是最有機會進行初選的選區，而林士凱絕對是他唯一支持、全力推薦的人選。

他說，林士凱邏輯清楚，論述言之有物，面對問題更能提出具體觀點和可行建議，做事也絕不拖泥帶水。其次，他很自律、懂得自我管理，面對工作的追問，都能清楚說明，代表他對陳情案件的高度掌握，也顯示他對市政運作的熟稔程度。

