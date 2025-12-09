綠營籲助理費除罪修法撤案 陳玉珍盼公開討論勿污名化

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發熱議，國會助理工會也發出聲明反對修法。民進黨團今天(9日)召開記者會，質疑該項修法攸關全民納稅錢是否成為立委自肥的小金庫，呼籲國民黨撤案，懸崖勒馬。國民黨團表示會持續聽取各界意見；陳玉珍則說歡迎公開討論，但不要污名化連署的立委，且提案是立委的權利，她不會撤回。

國民黨立委陳玉珍提出的「助理費除罪化」修法草案日前已在立法院付委審查，但國會助理工會發出聲明表態反對修法，並揚言將在立法院議場外抗議，要求撤回提案。國民黨團日前召開幹部會議，也傳出暫時不排審，將待黨團大會形成共識後再做出最後決定。

廣告 廣告

民進黨立院黨團9日召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱質疑陳玉珍所提的「助理費除罪化」是讓助理補助費由立法院撥給立委「統籌運用」、「免檢據核銷」等，恐淪為立委的小金庫，一旦修法通過，恐影響國會助理工作權益及整體國家法制，希望國民黨撤案。鍾佳濱說：『(原音)每位委員一年，如果修法通過，就能平白增加一年快780萬元(新台幣)，這件事情絕不是國民黨的家務事，絕不是國民黨團內部喬好了沒有，是攸關全民納稅錢要不要成為立委自肥的小金庫、是不是要幫立委加薪779萬元，請國民黨懸崖勒馬、回頭是岸。』

鍾佳濱並指出，民進黨立委將要求立法院社福衛環委員會加開專題報告，邀請勞動部說明此修法對國會助理的影響；他也會在立法院司法法制委員會審查審計部組織法修法時，請審計長說明公款公用該如何檢據核銷等。

至於國民黨團是否會暫緩推動，國民黨團書記長羅智強表示將持續聽取各界意見。陳玉珍受訪時則表示助理費爭議由來已久，美國、日本、德國、韓國等各國都有助理費制度，她在提出修法前已研究過，有相關法律依據，一切公開透明。

陳玉珍強調，她提出的修法版本不會是「一錘定音」、不能改變，各界若有意見，歡迎提出、公開討論，但不要污名化提案、連署的立委。陳玉珍說：『(原音)我們助理跟立法委員是夥伴關係，你們也可以提出法案、提出修正動議，在委員會討論的時候可以公開討論，不要污名化連署的委員是自肥。』

陳玉珍並說，之所以由她領銜提出修法，第一是她沒有助理費的問題；第二、她可能很快就要離開立委位置，參選2026年選舉(參選金門縣長)，由她提案最沒負擔、也最公正。她並強調，助理費修法在國會可以公開討論，助理也可以提出撤回的訴求，但提案是立委的權利，她不會撤案。(編輯：陳文蔚)