綠營籲台中跟進營養午餐免費 教育局：盤點整合資源精進相關政策

綠營籲台中跟進營養午餐免費，中市府教育局說， 持續精進相關政策。（圖：中市府檔案照片）

台北市政府宣布今年9月實施「公私立國中小營養午餐全面免費」，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天（7日）表示，台中財政是中部縣市最佳，卻是唯一沒有實施營養午餐全面免費的縣市，呼籲市府跟進。市府教育局則表示，秉持有增無減原則、持續精進相關政策

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻議員指出，鄰近的彰化、南投，實施免費營養午餐已逾10年，連苗栗縣都在今年跟進，唯獨台中家長仍需自行負擔。根據估算，隨新版《財劃法》修正，台中市每年預計將增加近295億元的自有財源，相較於現行市府已編列的各項午餐補助（含弱勢、加碼、水果補助等）約14億元，距離全面免費所需的經費缺口，對比新增的龐大財源來說並非難事，要求中市府跟進，115學年度上路，營養午餐全面免費，讓台中的孩子吃得更好、家長負擔更輕。

市府教育局則表示，市府重視學童營養健康，對學校午餐的投入秉持「有增無減」原則。115年度已編列近14億元學校午餐相關經費，涵蓋弱勢學生全額午餐補助、營養午餐每餐5元加碼、每週水果10元補助，以及學校午餐使用國產可溯源食材獎勵金等多項措施。

教育局指出，目前市府提供2萬多名弱勢學童在學期間全額營養午餐補助，並於寒暑假及例假日期間提供安心餐券，確保弱勢學生不因假期而影響基本飲食需求。若全面推動市公立國中小學生免費營養午餐，所需經費約為33億5,257萬元。市府將持續盤點整合資源，滾動檢討精進相關政策，持續提升食材品質，確保學生午餐安全與營養。（寇世菁報導）