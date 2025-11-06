綠營籲市府建立完善社宅退租制度避免點交爭議

台中市議會進行都建水業務質詢，民進黨市議員謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤、陳淑華、張芬郁、陳俞融等聯合質詢，關心社會住宅退租點交爭議問題。（見圖）

謝家宜議員表示，社會住宅在退租點交時，因為對於「回復原狀」的標準認定不同，而產生爭議。其中最常發生的，就是牆面的部分，到底是自然使用產生的痕跡還是人為污損？以及污損範圍大小與賠償金額標準。

謝家宜說，曾接到陳情，不僅對於牆面污損賠償金額有爭議，連牆面能不能由承租人自行粉刷回復原狀也有爭議。目前社宅退租點交時，僅由物管公司與承租人在現場進行點交，如果產生爭議，並沒有都發局人員可以及時做最後的確認、即時解決爭議。

謝家宜要求都發局應該盡快建立完善的退租點交制度，讓退租點交時有明確的標準可循，產生爭議時可以即時向都發局做最後的確認，避免相類似的爭議一再發生。

謝家宜同時也要求都發局在承租人入住時，一定要告知退租的注意事項，包括回復原狀的標準、扣款項目的標準等，才不會在退租時又衍生出扣款金額的爭議。