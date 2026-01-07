綠營籲溝通藍委快審總預算別讓TPASS斷炊 蔣萬安這樣回
〔記者何玉華／台北報導〕國民黨、民眾黨拒審今年總預算案，行政院通勤月票TPASS的預算卡住，台北市只能用去年的剩餘款苦撐到1月底，民進黨籍台北市議員簡舒培說，台北市長蔣萬安打電話給同黨立委溝通，是解決TPASS斷炊最有效率的辦法。蔣萬安表示，最關鍵的還是行政院應該坐下來和立法院溝通。
TPASS經費面臨斷炊，台北市受影響相當大，簡舒培認為，解決斷炊最有效率的方式，就是蔣萬安打電話給同黨立委溝通，趕快審總預算案；民進黨籍議員洪健益也說，蔣萬安若真心為市民，苦民所苦，就該規勸自家立委浪子回頭或者高唱走味的咖啡一曲，而不是讓通勤族淪為藍白政治操作的犧牲品。
蔣萬安今(7)天早上出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，被問到是否有跟國民黨的立委溝通?蔣萬安表示，一直都和台北市的立委保持聯繫，最關鍵的是行政院應該好好坐下來和立法院溝通。立委徐巧芯、王鴻薇今天早上也出席了開工動土典禮，合影時，徐巧芯就站在蔣萬安身旁，但因為出席者眾，徐、王兩人與蔣在現場並未有多互動。
