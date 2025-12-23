綠營糗了 最新民調：近六成不認為「民進黨是清廉政黨」

最新民調 民進黨遇到這一項 連支持者都「硬」不起來。曾薏蘋截圖

台灣民意基金會今公布民進黨政黨形象；過半數人認為，民進黨是一個主張台獨、反共立場堅定、重視民主、自由與人權的政黨、重視經濟發展的政黨。但也是不值得人民信賴、不代表一般老百姓利益、不是最有執政能力、不是清廉的政黨。其中近六成認為，民進黨不是一個清廉的政黨，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，對強調「清廉」為創黨核心價值的政黨，是極大的否定。只有不到四分之一支持者敢大聲地說「民進黨是一個清廉的政黨」。遇到「清廉」這一項似乎就硬不起來。

台灣民意基金會繼日前公布國民黨政黨形象後，今公布民進黨；民調指出，10.7％非常同意民進黨是清廉政黨， 24％還算同意、24.6％不太同意， 34.5％一點也不同意，4.7％沒意見，1.4％不知道、拒答。顯示三成五同意，五成九不同意。不同意者比同意者多 24.4 個百分點。

游盈隆表示，在八個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在「清廉」這一項，顯得不夠自信。民進黨支持者，24％非常同意 ，44.5％還算同意，20.1％不太同意，5.3％一點也不同意，5.9％沒意見、不知道。

此外，16.5％非常同意它是代表一般老百姓利益的政黨，26.2％還算同意，22.4％不太同意，29.6％一點也不同意，3.8％沒意見，1.3％不知道、拒答。五成二不同意。不同意者比同意者多 9.3 個百分點。游盈隆認為，這對一個出身基層，由社會勞苦大眾力挺出來，如今貴為執政黨的民進黨而言十分尷尬。

基層白領勞工，也就是一般上班族，四成一同意，五成七不同意；藍領勞工，四成六同意，五成二不同意。

至於民進黨是最有執政能力的政黨，17％非常同意， 22.8％還算同意， 25.2％不太同意， 30.1％一點也不同意，3.4％沒意見，1.4％不知道、拒答。五成五不同意。不同意者比同意者多 15.5 個百分點。

游認為，民進黨執政近十年， 整體執政表現未能說服多數公民。除了 65 歲及以上長者外，其他年齡群組皆呈現一面倒不同意。連民進黨邁向執政中央社會基礎的河洛人，都超過半數不同意。中性選民，二成五同意，六成不同意。

關於民進黨是值得人民信賴的政黨；18.9％非常同意，25.5％還算同意，21.9％不太同意，28.9％一點也不同意，3.6％沒意見，1.1％不知道、拒答。顯示四成四同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」，五成一不同意。不同意者比同意者多 6.4個百分點。游盈隆認為，這對執政的民進黨而言，是一個壞消息，因為涉及人民是否放心交付政權；中性選民，二成五同意，六成一不同意。中性選民一面倒不同意，在未來選舉競爭激烈時，可能構成致命傷。

關於「它是主張台灣獨立的政黨」；28.8％非常同意， 31.1％還算同意， 16.6％不太同意， 16％一點也不同意，4.9％沒意見，2.7％不知道、拒答。顯示六成同意民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，三成三不同意。同意的比不同意的多 27.3 個百分點。游盈隆認為，這樣的反應對民 進黨來說是個好消息 ，不是負債，是資產。

至於「它是一個反共立場堅定的政黨」，36.5％非常同意，25.4％還算同意，17.8％不太同意，13.8％一點也不同意，4.3％沒意見，2.1％不知道、拒答。顯示六成二同意「民進黨是一個反共立場堅定的政黨」，三成二不同意。同意者比不同意者多30.3 個百分點。

關於它是重視民主、自由與人權的政黨，27.9％非常同意，27.7％還算同意， 17％不太同意，23.8％一點也不同意，2.5％沒意見，1.2％不知道、拒答。顯示五成六同意，四成一不同意。同意者比不同意者多 14.8 個百分點。

游盈隆認為，這是民進黨的榮耀與資產；但台灣民主化三十年後，還有高達四成一國人不以為然 ， 這對一個以民主價值起家的本土政黨是個警訊。

