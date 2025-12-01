綠營網內互打 彰化市前市長指控現任市長蓋布條

民進黨下屆彰化縣長人選將進行民調內參，彰化市前市長邱建富質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋；林世賢表示，已派人拆下覆蓋布條加以保存並錄影存證，交由警方處理。（邱建富提供／葉靜美彰化傳真）

綠營有4人表態參選彰化縣長，中央選對會訂本月15日到18日擇一日做電話民調供內參，各參選人懸掛看板、布條爭取民眾在接到民調電話時能獲支持，彰化市前市長邱建富發文質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋，讓競爭態勢更形白熱化，林世賢對此強調「再笨的候選人都不可能幹這樣的事」，他已派人拆下，並保存相關證物交給警方處理。

邱建富昨日在臉書指出，他的宣傳布條竟然被強勢覆蓋，整個被壓在下面；辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，還真的有點……小心酸；希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。

邱建富今日再度表示，選舉應建立在公平競爭與相互尊重的基礎上，布條遭覆蓋是客觀事實，卻遲遲看不到對方負責任的態度，反而以模糊焦點方式回應，讓社會觀感受損；若對方持續以「網內互打」方式處理爭議，將僅讓支持者更加失望，他強調，事件至此「誰有風度、誰願意坦然面對錯誤，彰化縣民心裡都很清楚。」

「再笨的候選人都不可能幹這樣的事」，林世賢強調，依以往的經驗，事後都發現做這種事的人通常都不是對手所為，他也不可能「網內互打」，他說，針對邱的指控，有派人去找，全縣僅找到2條遭覆蓋的布條，已派人將布條拆下、並加以保存，也將過程錄影存證，交由警方處理。

林世賢說，目前已掛了超過3800條的布條，僅有2條布條發生這樣的情況，強調他的人不可能會犯這樣的錯誤，是否是其他人無意、或基於好玩而為，不得而知，並認為發生這種事，邱又緊咬不放，令他相當無奈。

